NBA, Boston Celtics-Indiana Pacers (gara 2): come vederla in streaming

Nella notte italiana di giovedì 23 e venerdì 24 maggio è in programma gara 2 della finale di Eastern Conference tra i Boston Celtics e gli Indiana Pacers. Boston è avanti 1-0 nella serie, dopo la sofferta vittoria all’overtime su Haliburton e compagni, che fino a sei secondi dalla fine dell’ultimo periodo erano avanti di tre lunghezze.

Gara 2 tra Celtics e Pacers sarà trasmessa in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW. Grazie all’ultima offerta, il pass Sport è disponibile a 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro, per un risparmio di 120 euro in un anno. In alternativa si può anche scegliere la sottoscrizione mensile, con i primi due mesi in promo a 14,99 euro al mese.

Finale Eastern Conference: come vedere Boston Celtics-Indiana Pacers in streaming (gara 2)

Dopo una gara 1 di livello, Boston e Indiana si riaffrontano questa notte al TD Garden per la nuova sfida tra i due leader Jason Tatum e Tyrese Haliburton. Dopo la tripla di Brown a sei secondi dalla sirena lunga, Tatum si è preso sulle spalle i suoi mettendo a referto 10 punti nel tempo supplementare, decisivi per il successo finale. A nulla sono serviti i 25 punti e 10 assist di Haliburton, consapevole però che i Pacers da qui in poi possono giocarsela alla pari con chiunque.

Il pass Sport di NOW dà la possibilità di seguire tutte le gare delle finali di Conference e le attesissime Finals, che decreteranno la nuova squadra campione. In aggiunta a ciò, c’è spazio anche per tutto lo sport in diretta e on demand di Sky, a un prezzo di gran lunga più conveniente rispetto a tutti gli altri pacchetti sportivi.

Gara 2 della finale di Eastern Conference tra Boston e Indiana è in programma alle 2:00 di questa notte: l’offerta sul pass Sport di NOW è attivabile su questa pagina del sito ufficiale.