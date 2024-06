Germania-Scozia e tutte le partite di EURO 2024 sono solo su Sky e NOW

Il conto alla rovescia è finalmente terminato: al via oggi Euro 2024 con il match inaugurale Germania-Scozia in scena stasera alle ore 21 all’Allianz Stadium di Monaco. Per vedere in campo gli azzurri bisognerà invece aspettare domani, quando alla stessa ora si giocherà Italia-Albania. Facciamo il punto su come e dove vedere le partite degli Europei di calcio, anche in streaming.

EURO 2024 al via con Germania-Scozia: dove vedere le partite

Tutte le 51 sfide in programma saranno trasmesse da Sky (con il pacchetto Sky TV con Eurosport+Sky Calcio), che ne detiene i diritti, anche attraverso la piattaforma NOW. Per quanto riguarda quella in chiaro, invece, Rai porterà sui propri canali e sul servizio RaiPlay quelle della nostra nazionale e gli incontri dai quarti di finale in poi.

Il calendario degli Europei (primo turno)

Diamo uno sguardo al calendario dei gironi di qualificazione, con le date e gli orari delle partite del primo turno. Ricordiamo che saranno trasmesse tutte da Sky e NOW.

14 giugno

Germania-Scozia (gruppo A, ore 21).

15 giugno

Ungheria-Svizzera (gruppo A, ore 15);

Spagna-Croazia (gruppo B, ore 18);

Italia-Albania (gruppo B, ore 21).

16 giugno

Polonia-Olanda (gruppo D, ore 15);

Slovenia-Danimarca (gruppo C, ore 18);

Serbia-Inghilterra (gruppo C, ore 21).

17 giugno

Romania-Ucraina (gruppo E, ore 15);

Belgio-Slovacchia (gruppo E, ore 18);

Austria-Francia (gruppo D, ore 21).

18 giugno

Turchia-Georgia (gruppo F, ore 18);

Portogallo-Repubblica Ceca (gruppo F, ore 21).

Italia-Albania: tocca agli azzurri

Dunque, per gli azzurri di Spalletti ci sarà da attendere la serata di sabato 15 giugno. L’esordio con Italia-Albania sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 in HD e su Rai 4K, in streaming su Rai Play, da Sky e in streaming su NOW.

Le offerte di Sky e NOW per EURO 2024

Per quanto riguarda l’offerta di Sky, è quella relativa al pacchetto Sky TV con Eurosport + Sky Calcio proposto per l’occasione al prezzo di 14,90 euro per 18 mesi, anziché a 33,00 euro. In estate proporrà anche la copertura completa delle Olimpiadi di Parigi.

Passando alla promozione di NOW, invece, è possibile attivare l’abbonamento annuale alla piattaforma in sconto a 14,99 euro al mese. Include le partite delle prossime coppe europee (Champions League, Europa League, Conference League), il grande tennis a partire da Wimbledon, il calcio nazionale con la Serie A, la Formula 1 e la MotoGP.