Negoziazione della chiave nelle VPN: protocolli e processo di scambio sicuro

Il processo che stabilisce una connessione sicura tra due dispositivi nelle VPN è chiamato negoziazione della chiave. Come suggerisce il nome, è una routine che coinvolge lo scambio delle chiavi crittografiche sfruttate per cifrare e decifrare i dati trasmessi attraverso una rete virtuale privata.

I protocolli che definiscono questo processo sono essenzialmente due: IKE (Internet Key Exchange), utilizzato per il protocollo IPsec e SSL/TLS, che si utilizza nelle VPN basate su SSL, come OpenVPN.

Cyberghost VPN sfrutta il protocollo IKEv2/IPsec per darti connessioni sicuri e veloce. Traducendo in modo più comprensibile, significa che il processo di negoziazione della chiave è incluso e automatizzato, dandoti un alto livello di sicurezza senza richiederti configurazioni complesse.

I passaggi che definiscono il processo di negoziazione della chiave nelle VPN

Sono essenzialmente tre i punti chiave su cui si sviluppa la negoziazione delle chiave nelle VPN:

Autenticazione dei dispositivi che avviene in maniera reciproca tramite certificati digitali o altri tipi di credenziali Scambio delle chiavi temporanee sfruttando algoritmi specifici come Diffie-Hellman Scambiate le chiavi, viene “costruito” un tunnel sicuro all’interno del quale i dati dell’utente vengono trasmessi in modo cifrato e inattaccabile

Utilizzando la VPN di Cyberghost sarai sempre sicuro che questo processo avvenga in modo regolare e stabile, senza richiederti particolari interventi. Il modo migliore per assicurarti una connessione sicura, protetta, privata e veloce in qualunque contesto, anche quando utilizzi una WiFi pubblica.