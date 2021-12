Nel 2022 arriverà lo smartwatch di Google

La linea Pixel è destinata ad arricchirsi di un nuovo pargolo: nel 2022 nascerà il primo smartwatch made in Google, nome in codice “Rohan”. Sebbene se ne parli ormai da tempo, ora fonti vicine a Google avrebbero rivelato i primi dettagli a Business Insider, lasciando intendere come i piani siano ormai delineati e per l'esordio sia soltanto una questione di tempo.

Anche Google avrà il suo smartwatch

L'obiettivo di Google sembra chiaro: come per il resto della linea Pixel, il gruppo di Mountain View tenta di alzare l'asticella tra i prodotti che utilizzano il proprio sistema operativo così da creare uno stimolo che valga da impulso ad alzare l'asticella. Autonomia di un giorno, quadrante rotondo (senza corona) e le tipiche funzionalità tipiche di uno smartwatch/sportwatch, ma con reattività e prezzo tali da rendere il modello appetibile e di sicuro impatto.

Se Google vuol accelerare su questo fronte è perché ha probabilmente visto le prime crepe nella traiettoria di crescita dell'Apple Watch: dopo il buon lavoro fatto da Samsung nel comparto (forte il recupero registrato negli ultimi mesi), ora la morsa su Cupertino potrebbe arricchirsi di un nuovo attore sicuramente molto quotato. Maggior concorrenza potrebbe spingere il settore a maggior innovazione, facendo cambiare marcia ad un comparto wearable che rischiava altrimenti di rallentare tra le maglie di una concorrenzialità limitata a pochi attori e pochi SO.

L'arrivo di Pixel è dunque il benvenuto, ma al momento le informazioni disponibili sono poche: il prezzo dovrebbe essere poco più alto della gamma Fitbit, il nome è ignoto e per Wear OS l'impulso sarà determinante.