NeN, abbonati e hai ogni mese una rata fissa

Sei alla ricerca di un’offerta luce e gas vantaggiosa? Sei stanco di dover spendere gran parte del tuo stipendio per pagare bollette?

Con NeN puoi finalmente liberarti da spese mensili insostenibili.

Con NeN paghi ogni mese la stessa cifra, tutto incluso. Invece di mandarti bollette a sorpresa, NeN divide per 12 quello che spenderesti in un anno. In più, il prezzo della materia prima è bloccato per 12 mesi. In questo modo puoi dunque sapere in anticipo quanto spenderai: non a caso, infatti, il prezzo della materia prima è solo una parte della bolletta.

Cosa contraddistingue NeN? Affidandoti al servizio avrai una rata fissa che comprende tutti i costi, anche quelli che finora non sapevi di pagare. Naturalmente, è possibile attivare una fornitura luce e/o gas a contributo fisso mensile: la rata verrà dunque calcolata a partire dalla stima della spesa annua, divisa in dodici mensilità di pari importo.

NeN nasce con l’obiettivo di soddisfare le richieste degli utenti e riserva diversi vantaggi. Chi di noi non vorrebbe usufruirne proprio in un momento in cui i costi dell’energia e del gas cambiano continuamente?

Per risolvere questo problema NeN ha pensato un modo per andare incontro alle esigenze dei cittadini in diversi modi:

divide per 12 quello che spenderesti in un anno

fattura quella cifra una volta al mese per 12 mesi

a fine anno rifà i conti sulla base dei tuoi consumi e del nuovo prezzo della materia prima

Attivando luce e gas con NeN non avrai nessun costo di attivazione, non dovrai sostenere alcuna spesa legata al passaggio e, in più, non hai nessun fastidioso vincolo.

Preparati ad avere:

prezzo bloccato per 1 anno

un servizio semplice e trasparente

energia green certificata

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.