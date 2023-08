NeN, approfitta della promo e risparmia ogni mese su luce e gas

Sei alla ricerca di una tariffa per luce e gas economica? Sei nel posto giusto perchè per andare incontro alle tue esigenze, NeN ha pensato ad una promozione davvero conveniente, leggi l’articolo! Non a caso, NeN offre un servizio inevitabilmente unico perchè divide per 12 quello che spenderesti in un anno, fattura quella cifra una volta al mese per 12 mesi e a fine anno rifà i conti sulla base dei tuoi consumi e del nuovo prezzo della materia prima.

Abbonandoti a NeN puoi finalmente dire basta alle bollente con cifre esorbitanti da pagare. Se iniziare a risparmiare sul costo dell’energia elettrica è il tuo obiettivo, NeN è la scelta giusta per te perché mette a disposizione di tutti i clienti un’offerta valida ma economica.

Chi di noi non vorrebbe risparmiare anche una piccola somma sulle bollette di luce e gas? Non perdere altro tempo: con NeN sarai finalmente libero di risparmiare grazie ad un servizio con una rata fissa che comprende tutti i costi, anche quelli che finora non sapevi di pagare.

Cosa rende dunque NeN unico e conveniente? Il fatto che con NeN hai abbonamento con rata fissa per 12 mesi, luce e gas a prezzi vantaggiosi e senza sorprese, bollette chiare e trasparenti, energia 100% Eco proveniente da fonti rinnovabili certificate e zero carta perchè la tua bolletta sarà online.

Scegliendo NeN puoi dire subito addio alle bollette a sorpresa: NeN divide per 12 quello che spenderesti in un anno. In più, il prezzo della materia prima è bloccato per 12 mesi e in questo modo puoi sapere in anticipo quanto spenderai. Non dimenticare che con la promo scontoNeN riceverai 4 € di sconto al mese per i prossimi 12 mesi, per un totale di 48 € in meno all’anno per ogni fornitura che deciderai di attivare.

