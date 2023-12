NeN: l'offerta green e a prezzo fisso per luce e gas

NeN si distingue nel mercato per la sua offerta di luce e gas “in abbonamneto”. L’offerta prevede infatti la possibilità di pagare una cifra fissa ogni mese. NeN divide per 12 l’importo che si spenderebbe in un anno così da semplificare la gestione del budget famigliare. Si riceverà in questo modo una bolletta con una rata fissa che comprende tutti i costi, calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente, dopodiché verrà effettuato un conguaglio a fine anno.

Calcola il tuo preventivo con NeN

L’offerta di NeN prevede anche un prezzo bloccato per la materia prima di energia e gas: per l’elettricità di 0,198 euro/kWh incluse le perdite di rete e una tariffa bloccata per il gas di 0,72 euro/Smc.

L’offerta diNeN prevede anche uno sconto di 72 € sul primo anno di fornitura per i clienti che attiveranno l’offerta dal 27 novembre al 14 dicembre passando a NeN da una fornitura gas dal mercato tutelato. Il termine del servizio di maggior tutela è previsto per il 10 gennaio 2024 per tutti i clienti domestici non vulnerabili, nel caso in cui non venga scelta un’offerta del mercato libero entro tale data, la fornitura gas aderirà automaticamente alle condizioni PLACET del fornitore attuale. Per quanto riguarda l’energia elettrica il termine del servizio di maggior tutela è previsto per aprile 2024. Sostenibilità

Un altro aspetto importante dell’offerta di NeN è l’impegno verso la sostenibilità. L’energia elettrica fornita da NeN proviene da impianti eolici, idroelettrici e solari distribuiti in tutta Italia, assicurando una fornitura 100% green e sostenibile. NeN si distingue anche per l’assenza di costi nascosti, depositi cauzionali o spese extra. La tariffa mensile è fissata all’inizio dell’anno e rimane costante per tutto il periodo di 12 mesi.

Inoltre, NeN ha lanciato un’app per la gestione della fornitura di energia, completamente digitale, che permette agli utenti di attivare e gestire i servizi di elettricità e gas in modo semplice e veloce. L’applicazione consente ai clienti di monitorare il proprio consumo energetico in qualsiasi momento e di ottimizzare l’uso dell’energia, contribuendo a uno stile di vita più efficiente e sostenibile.

