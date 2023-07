NeN, luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi

Con NeN paghi ogni mese la stessa cifra, tutto incluso. Invece di mandarti bollette a sorpresa, NeN divide per 12 quello che spenderesti in un anno. In più, il prezzo della materia prima è bloccato per 12 mesi. In questo modo puoi sapere in anticipo quanto spenderai.

Sei stanco di ricevere bollette con cifre esorbitanti? Vuoi iniziare a risparmiare pagando, dunque, un prezzo equo alla tuo consumo reale? Al giorno d’oggi purtroppo ciascuno di noi cerca di sottoscrivere un’offerta migliore per poter risparmiare anche una piccola somma sulle bollette di luce e gas.

Per andare incontro alle esigenze degli utenti NeN ha pensato ad una promozione del tutto unica. Cosa contraddistingue NeN rispetto agli altri gestori? Te lo spieghiamo subito!

NeN divide per 12 quello che spenderesti in un anno, fattura quella cifra una volta al mese per 12 mesi e a fine anno rifà i conti sulla base dei tuoi consumi e del nuovo prezzo della materia prima. In poche parole, con NeN potrai avere un servizio con una rata fissa che comprende tutti i costi, anche quelli che finora non sapevi di pagare.

A seconda delle tue esigenze, puoi decidere di attivare una fornitura luce e/o gas a contributo fisso mensile. Cosa significa? La rata verrà calcolata a partire dalla stima della spesa annua, divisa in dodici mensilità di pari importo.

Sei alla ricerca di un’offerta luce e gas vantaggiosa perché sei stanco di dover spendere gran parte del tuo stipendio per pagare bollette, allora non puoi che affidarti a NeN: procedi con la sottoscrizione del contratto e potrai finalmente liberarti da spese mensili insostenibili.

Passa a NeN e hai:

Abbonamento con rata fissa per 12 mesi

Luce e Gas a prezzi vantaggiosi e senza sorprese

Bollette chiare e trasparenti

Energia 100% Eco proveniente da fonti rinnovabili certificate

Zero carta, la tua bolletta sarà online

