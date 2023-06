NeN: luce e gas in abbonamento con prezzo bloccato 12 mesi

NeN è un fornitore di luce e gas per il mercato libero. Questa compagnia ti offre un servizio in abbonamento, in cui paghi una rata fissa tutto incluso, aggiornata ogni anno sulla base dei tuoi consumi, permettendoti di sapere in anticipo quanto spenderai. Inoltre il prezzo dell’energia viene bloccato per 1 anno, così sei al riparo dai rincari energetici.

Tutti i vantaggi di passare a NeN

Se decidi di passare a NeN hai il vantaggio di conoscere la tua spesa annua con 12 mesi di anticipo, con la certezza di pagare sempre e solo quello che consumi. Puoi attivare una fornitura luce e/o gas a contributo fisso mensile, come se fosse un abbonamento. La rata mensile di luce e gas viene calcolata a partire dalla stima della spesa annua (comprensiva di tutti i costi), divisa poi in dodici mensilità di pari importo. La rata mensile è all inclusive, ossia tiene conto dei consumi e di tutti gli altri oneri (tasse, oneri di sistema, spese per trasporto e gestione del contatore, ecc.). A fine anno la rata viene ricalcolata in funzione dei tuoi consumi e del nuovo prezzo dell’ energia. Inoltre il prezzo della materia prima rimane bloccato per 12 mesi. Niente costi di attivazione, il passaggio è gratuito e senza alcuna interruzione del servizio. Con NeN non ci sono vincoli contrattuali, quindi hai la possibilità di cambiare fornitore, senza penali.

Riepilogando ecco i vantaggi che hai se attivi online l’offerta luce e gas di NeN:

Rata fissa per 12 mesi (tutto incluso)

Prezzo luce e gas competitivo

Semplicità, chiarezza e trasparenza: dalla bolletta alla gestione delle utenze

Energia elettrica certificata 100% Green

Prezzo della della materia prima bloccato per 1 anno

Esperienza 100% digital

