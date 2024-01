NeN: luce e gas in "abbonamento" e 100% green

L’offerta di NeN per la fornitura di luce e gas coniuga innovazione, sostenibilità e accessibilità. Attraverso la sua app intuitiva, la politica di prezzi fissi, e l’impegno per l’ambiente, NeN si posiziona come un fornitore di energia all’avanguardia, pronto a soddisfare le esigenze di un mondo in costante cambiamento.

Calcola il tuo preventivo per luce e gas con NeN

Prezzo fisso per 12 mesi

NeN propone un’offerta per luce e gas “in abbonamento” con una rata fissa calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente, e con un prezzo della componente enegetica e gas bloccato per 12 mesi.

Per il calcolo dell’importo mensile viene richiesto di caricare una bolletta rappresentativa e aggiornata, dopodichè la rata della bolletta di NeN rimarrà poi invariata fino all’anno successivo. Se i consumi effettivi dovessero discostarsi l’importo mensile potrebbe essere rivisto.



Impegno per l’ambiente

NeN si distingue per il suo impegno nell’ecosostenibilità. A differenza di altri fornitori che offrono opzioni “green” come parte di un’offerta più ampia, NeN si concentra esclusivamente sull’energia rinnovabile e sulla compensazione della CO2, riaffermando il suo impegno per un futuro più verde. Il 100% dell’energia elettrica comprata e fornita ì da NeN proviene da centrali eoliche, idroelettriche e solari sparse sul territorio nazionale. Inoltre l’azienda si simpegna a compensare tutte le emissioni del gas che vende.

Gestione tramite App



NeN offre una gestione delle forniture completamente digitale tramite un’app progettata per trasformare il rapporto dei consumatori con l’energia. Con una serie di funzionalità intuitive, l’app di NeN aiuta a monitorare i consumi, a ricevere consigli personalizzati per ridurre gli sprechi e anche a sbloccare sconti. Grazie ai servizi accessori come le “Basi” e il “Robo”, l’app permette ai consumatori di comprendere e ottimizzare il consumo energetico degli elettrodomestici di casa, promuovendo un uso più efficiente dell’energia.

Per calcolare un preventivo con NeN clicca qui.