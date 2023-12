NeN: luce e gas in dodici rate mensili uguali

L’offerta di NeN per la fornitura di energia e gas si distingue per il suo modello di abbonamento. Con questo approccio, NeN offre ai suoi clienti un modo più semplice e prevedibile per la gestione delle spese delle bollette, con un pagamento mensile fisso che comprende tutti i costi.

NeN suddivide l’importo annuale per il consumo di energia in dodici rate mensili uguali così da semplificare la gestione del budget. Al termine dell’anno, viene poi effettuato un conguaglio, ricalcolando la spesa effettiva sulla base del consumo energetico reale.

Attiva luce e gas con NeN

Per calcolare la rata NeN recupera dalla bolletta i consumi dell’ultimo anno e altri dati relativi alla fornitura, applica il prezzo NeN, calcolando anche gli altri costi (come le tasse e gli oneri per la gestione del contatore) e divide il totale per 12 rate.

Sostenibilità ambientale

L’offerta di NeN si concentra sull’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente: NeN fornisce energia esclusivamente da fonti rinnovabili, come centrali eoliche, idroelettriche e solari, a sostegno di un approccio ecologico. Inoltre, NeN compensa le emissioni dei clienti per l’utilizzo del gas finanziando progetti di responsabilità sociale d’impresa, in collaborazione con LifeGate. Le bollette non vengono rilasciate in formato cartaceo ma solo in formato digitale, riflettendo l’impegno di NeN verso una gestione totalmente green.

Un’altra caratteristica distintiva di NeN è la sua app che offre funzionalità utili come il monitoraggio dei consumi energetici, consigli personalizzati per ottimizzare l’uso dell’energia e ridurre gli sprechi, e la possibilità di sbloccare sconti attraverso un sistema di referral​​​​​​​​.

Per chi desidera rimanere informato NeN Energia offre anche un blog, attraverso il quale condivide informazioni e consigli sull’energia in un formato facilmente comprensibile, contribuendo all’educazione dei consumatori sulle questioni energetiche​​.

Per conoscere l’offerta completa di NeN clicca qui.