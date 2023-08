NeN Promo: risparmia subito 4 euro al mese

NeN è l’unico fornitore di corrente e gas con una promo di benvenuto che ti permette di risparmiare 4 euro al mese. Il fornitore in questione ti blocca la quota mensile delle tue bollette di Luce e Gas per 12 mesi. Questo nuovo gestore fa parte del Gruppo A2A, non di certo l’ultimo arrivato nel settore.

Tra poco, vediamo assieme come risparmiare grazie all’energia in abbonamento di NeN.

NeN: ecco come funziona la PROMO

Grazie alla promozione NeNBenvenuto per ogni attivazione è disponibile per voi uno sconto di 4 euro al mese per 12 mesi in bolletta. Il fornitore in questione, di fatto, blocca la quota mensile di Luce e Gas per un anno, proprio come se fosse un abbonamento.

In pratica, è possibile stimare sin da subito la quota mensile con questo fornitore. Basterà, infatti, caricare una bolletta del vostro attuale gestore e attendere il pprospetto in tempo reale. Il preventivo, chiaramente, è senza impegno

La quota mensile richiesta può variare a seconda dei propri consumi. Se accetterete l’abbonamento proposto per 12 mesi, NeN, al termine del periodo con prezzo fisso andrà a ridiscutere assieme a voi il prezzo mensile a seconda dei consumi fatti nell’ultimo anno. Il canone mensile, dunque, potrebbe anche diminuire se il vostro consumo è stato minore rispetto all’anno prima.

I dettagli

NeN non è solo energia in abbonamento, è anche molto altro. Vediamo assieme le principali feature:

Quota mensile bloccata per 12 mensilità, senza alcuna sorpresa e senza aumenti;

Luce e Gas con prezzo indicizzato all’ingrosso;

Semplicità, trasparenza e soprattutto gestione smart delle utenze;

Energia derivante da fonti rinnovabili certificate;

certificate; Senza sprechi di carta.

Per riscattare lo sconto NeN Benvenuto basterà fare click sul bottone qui sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.