Netflix, Amazon e Apple vogliono mettere le mani su Warner Bros.

A Hollywood si sta apparecchiando la tavola… e sul menù c’è uno dei pezzi più gustosi dell’intrattenimento americano: Warner Bros. Discovery. I commensali che si stanno avvicinando al tavolo con appetito vorace non sono altri studios tradizionali. No, sono i giganti della tecnologia che negli ultimi dieci anni hanno deciso che produrre contenuti è molto più redditizio che limitarsi a distribuirli. Netflix, Amazon e Apple stanno tutti guardando Warner Bros. Discovery come un predatore guarda una preda ferita che si trascina nella savana.

Warner Bros in vendita: Netflix, Amazon e Apple tra i pretendenti

Bloomberg riporta che questi tre colossi tech sarebbero interessati ad acquisire l’intera Warner Bros. Discovery o, se il boccone intero è troppo grande da inghiottire, almeno alcune parti succose come le librerie di contenuti e le risorse di produzione.

All’inizio di questa settimana, Warner Bros. Discovery ha annunciato che avrebbe avviato una revisione delle alternative strategiche per massimizzare il valore per gli azionisti . Vale a dire che stanno valutando le proposte per vedere se qualcuno offre abbastanza da rendere la vendita interessante”.

L’interesse è arrivato “non richiesto”, dice il comunicato, ma quando si ha un patrimonio che include HBO, CNN, DC Studios e gli storici Warner Bros. Studios, l’interesse non è esattamente una sorpresa. È come mettere una torta di mele calda e profumata sul davanzale e poi fingersi sorpresi quando i passanti iniziano a sbavare.

Warner Bros. Discovery sta ora preparando accordi di non divulgazione per i potenziali acquirenti prima di condividere i dati finanziari. È la fase del corteggiamento, dove ancora tutti fingono di essere casual mentre sotto il tavolo stanno già facendo calcoli su Excel per capire quanto possono offrire senza far impazzire i propri CFO.

Paramount ci ha già provato (tre volte)

Secondo Bloomberg, WBD ha già rifiutato tre offerte da Paramount. Paramount ha appena completato una fusione complessa e controversa con Skydance Media, e ora pensa di poter mettere le mani anche su Warner Bros. Discovery? Il fatto che WBD abbia rifiutato tutte e tre le offerte di Paramount dice molto. O Paramount non sta offrendo abbastanza, o WBD pensa di poter ottenere di più da qualcun altro. E considerando chi altro è seduto al tavolo delle trattative, probabilmente ha ragione.

Warner Bros. Discovery è un impero che include HBO, CNN, DC Studios, e Warner Bros. Studios, una delle più antiche e rispettate case di produzione cinematografica di Hollywood, con una libreria di contenuti che va da Casablanca a Harry Potter, da Matrix a Il Signore degli Anelli. È un patrimonio culturale e commerciale

Perché i giganti tech vogliono Hollywood

Netflix, Amazon e Apple non stanno guardando Warner Bros. Discovery per nostalgia o amore per il cinema. Netflix ha costruito un impero sullo streaming, ma dipende ancora pesantemente dai contenuti altrui. Comprare WBD significherebbe controllare una libreria enorme di contenuti già esistenti più la capacità di produrne di nuovi.

Amazon ha soldi da investire e una strategia di contenuti ancora debole. Prime Video esiste principalmente per mantenere gli abbonamenti Prime, e avere HBO e DC nel portfolio non farebbe male. Apple è l’outsider più interessante. Apple TV è stata lanciata con grandi ambizioni, ma gli abbonati sono relativamente modesti.

Trovare un acquirente capace di acquisire WBD nel suo complesso potrebbe rivelarsi difficile. Difficile è un eufemismo. Stiamo parlando di un’acquisizione che costerebbe decine di miliardi di dollari, che richiederebbe approvazioni regolamentari in più paesi, che dovrebbe passare attraverso scrutini antitrust.

WBD sembra consapevole del problema, e ha già annunciato l’intenzione di separare le sue attività di TV via cavo dalle attività di streaming il prossimo anno. È una mossa intelligente: dividere la compagnia in pezzi più piccoli. Forse non tutti vogliono CNN insieme a HBO. Forse qualcuno vuole solo DC Studios e non gli interessa possedere una rete via cavo.

Per ora, Warner Bros. Discovery sta giocando le sue carte con attenzione. Ha rifiutato Paramount, sta parlando con i giganti tech. La sua storia probabilmente verrà riscritta nei prossimi mesi. Potrebbe finire nelle mani di Netflix, Amazon o Apple, oppure potrebbe essere smembrata, venduta pezzo per pezzo a diversi acquirenti. È il destino di molti imperi.