Netflix: avviso per pagamento esterno su iOS

Netflix ha iniziato a mostrare un avviso che invita gli utenti iOS e iPadOS al pagamento dell’abbonamento sul sito dell’azienda. Questa novità, annunciata da Apple a fine marzo, è riservata unicamente alle cosiddette “reader app” ed evita il pagamento della commissione (15% o 30%). Il contenuto della schermata ricalca fedelmente le indicazioni di Apple per gli sviluppatori.

Pagamento esterno per Netflix su iOS e iPadOS

Apple ha sottoscritto un accordo con la Japan Fair Trade Commission (JFTC) a settembre 2021, in base al quale gli sviluppatori di tutto il mondo possono comunicare agli utenti la possibilità di pagare l’abbonamento all’esterno dell’app. Questa novità è stata ufficializzata con le nuove regole di fine ottobre 2021 e i dettagli tecnici di fine marzo 2022.

Netflix non offre più i pagamenti in-app su iOS dal 2018. Nel centro assistenza è ancora scritto che la registrazione deve essere effettuata sul sito tramite browser mobile. Ora è invece possibile avviare la registrazione nell’app iOS e iPadOS, ma il pagamento deve avvenire all’esterno, cliccando sul pulsante Continua mostrato nella schermata.

Come spiegato nel messaggio, la transazione non viene gestita da Apple. Ciò significa che Netflix è l’unico referente che l’utente dovrà contattare per eventuali problemi relativi all’abbonamento e per l’eventuale rimborso. Questa possibilità è concessa solo per le “reader app”, ovvero le app che offrono contenuti digitali (video, audio, libri, musica, riviste, quotidiani), come Netflix, Spotify e Kindle.

Apple sarà costretta a rispettare il Digital Markets Act, recentemente approvato dalle istituzioni europee, che entrerà in vigore nel 2023. Netflix ha invece previsto due novità per gli utenti: un abbonamento più economico con pubblicità e una somma extra per la condivisione dell’account.

