Netflix, Disney+, Prime e molto altro: un'offerta imperdibile con TIMVISION

Con TIMVISION è possibile accedere a tutti i principali servizi di streaming sfruttando un unico abbonamento, con un risparmio garantito. Scegliendo il piano TIMVISION Intrattenimento, infatti, è possibile accedere a tutto il catalogo di Netflix e di Disney+ oltre che ad Amazon Prime, con la possibilità, quindi, di sfruttare anche Prime Video. In più ci sono Discovery+ e i canali Eurosport.

La promo estiva permette l’attivazione del bundle citato con un prezzo ridotto a 9,99 euro al mese per 3 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 15,99 euro al mese. A disposizione degli utenti ci sono diverse opzioni per arricchire il piano. Per tutti i dettagli basta visitare il sito ufficiale di TIM, qui di sotto.

Un’offerta davvero conveniente

Con TIMVISION Intrattenimento è possibile accedere a un pacchetto unico che comprende Netflix e Disney+, con piano Standard con pubblicità, e Amazon Prime, con tutti i vantaggi inclusi, compreso l’accesso a Prime Video. Ci sono anche Discovery+ e Eurosport oltre a tutti i contenuti di TIMVISION e alla programmazione degli ultimi sette giorni dei canali Mediaset e di La7.

Per arricchire i contenuti dell’abbonamento è possibile aggiungere Apple TV+, con un costo di 6,99 euro al mese per i primi 6 mesi di abbonamento (poi 9,99 euro al mese). In aggiunta, Disney+ e Netflix sono personalizzabili, con il passaggio ai piani senza pubblicità:

Disney+ Standard senza pubblicità al costo di 4 euro al mese in più

Disney+ Premium al costo di 8 euro al mese in più

Netflix Standard senza pubblicità al costo di 7,5 euro al mese in più

Netflix Premium al costo di 12,50 euro al mese in più

La promozione in questione rappresenta l’occasione giusta per accedere a tutti i principali servizi di streaming con condizioni agevolate. Con un costo di 9,99 euro al mese per 3 mesi, infatti, è possibile utilizzare i servizi in questione per (quasi) tutta l’estate con una spesa davvero minima. Successivamente, il costo resta ottimo con una spesa di 15,99 euro al mese e un risparmio considerevole rispetto ai servizi attivati singolarmente.