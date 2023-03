Netflix: le nuove uscite in streaming a marzo 2023

Lasciato alle spalle il mese degli innamorati, abbiamo già messo un piede in marzo, quello della primavera: diamo uno sguardo alle nuove uscite pianificate da Netflix per questo periodo, da guardare in streaming per accogliere nel migliore dei modi la bella stagione.

Un trailer per le nuove uscite di marzo su Netflix

È di certo molto attesa la seconda parte della quarta stagione di YOU (la prima metà è uscita nelle scorse settimane). Segnaliamo poi, tra gli altri, il film The lighthouse di Robert Eggres, candidato ai premi Oscar per la migliore fotografia, girato interamente in 35 mm e in bianco e nero. Arriveranno anche L’elefante e il mago per gli amanti dell’animazione e Space jam: a new legacy con LeBron James. Di seguito, il trailer del mese condiviso dalla piattaforma, con brevi estratti dalle pellicole e dagli episodi che stanno per arrivare.

Diamo uno sguardo al calendario completo delle novità in arrivo su Netflix in questo mese, alcune già disponibili per lo streaming su Netflix.

La battaglia di Hacksaw Ridge (1 marzo);

Incastrati, stagione 2 (2 marzo);

Sex/Life, stagione 2 (2 marzo);

The conjuring: per ordine del diavolo (3 marzo);

YOU, stagione 4 parte 2 (9 marzo);

Luther: verso l’inferno (10 marzo);

Tenebre e ossa, stagione 2 (16 marzo);

L’isola e il maestro (17 marzo);

L’elefante e il mago (17 marzo);

The lighthouse (19 marzo);

The night agent (23 marzo);

Space jam: a new legacy (23 marzo);

Emergency: primi soccorritori a New York (23 marzo);

Unstable (30 marzo);

Murder mystery 2 (31 marzo).

