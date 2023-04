Netflix e password sharing: meno utenti in Spagna

Dall’inizio di febbraio sono in vigore le nuove regole che impediscono la condivisione della password tra persone appartenenti a diversi nuclei domestici. Secondo le rilevazioni di Kantar, Netflix ha perso oltre un milione di utenti in Spagna. L’azienda californiana afferma di aver previsto questa reazione.

Disdette in aumento, ma per Netflix è normale

Dopo una lunga fase di test in alcuni paesi sudamericani, Netflix ha introdotto le nuove regole sulla condivisione dell’abbonamento, inizialmente in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna. Gli utenti che vogliono consentire l’accesso al proprio account alle persone non appartenenti allo stesso nucleo domestico devono aggiungere un membro extra (massimo 1 per il piano Standard, 2 per il piano Premium). In Spagna è necessario pagare 5,99 euro/mese per ogni membro aggiuntivo.

Kantar ha rilevato che il numero di utenti spagnoli è diminuito di oltre un milione nei primi tre mesi del 2023. In base ai risultati di un sondaggio sulle abitudini di streaming, circa due terzi utilizzava la password di altre persone. Anche il numero di abbonati è diminuito perché non è più possibile condividere il costo mensile. Un decimo di essi ha dichiarato che cancellerà l’abbonamento nel secondo trimestre.

Netflix ha tuttavia previsto questa “cancel reaction”. Secondo l’azienda californiana, molti utenti che non pagavano sottoscriveranno l’abbonamento. In Canada gli abbonati sono aumentati dopo l’introduzione delle nuove regole. Non è noto quando entreranno in vigore anche in Italia. Negli Stati Uniti il blocco del password sharing è stato posticipato al secondo trimestre, quindi verrà applicato entro fino giugno.