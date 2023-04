Netflix, tra gli account condivisi e l'ultimo DVD

Il documento pubblicato da Netflix in relazione ai risultati finanziari registrati nel Q1 2023 fornisce alcune indicazioni in merito all’arrivo in altri paesi delle nuove regole introdotte nei mesi scorsi in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna, con l’obiettivo di arginare il fenomeno legato agli account condivisi. O meglio, con la volontà di monetizzarlo. Presto il rollout arriverà a interessare altri territori, a partire dagli Stati Uniti.

Nel Q1, abbiamo lanciato la condivisione a pagamento in quattro paesi e siamo soddisfatti dei risultati. Stiamo pianificando una distribuzione su più larga scala, includendo gli Stati Uniti, nel corso del Q2.

Account Netflix condivisi e monetizzazione

L’Europa e più nel dettaglio l’Italia non sono citate in modo diretto. Il nuovo co-CEO Greg Peters ha però dichiarato in un’intervista che, entro la metà del 2023, il cambiamento sarà effettivo nella maggior parte dei mercati in cui opera la piattaforma. Insomma, meglio farsi trovare pronti anche qui.

In altre parole, se fino a oggi per lo streaming del catalogo di Netflix si è fatto leva sulla condivisione della password con parenti, amici o conoscenti che non risiedono nella stessa abitazione, molto presto sarà necessario affrontare una spesa extra per continuare con la pratica.

I primi feedback raccolti sembrano dar ragione alla società. A fronte delle prevedibili cancellazioni, conseguenti all’introduzione delle nuove regole, si registrano parecchi nuovi account attivati. In sintesi, nel primo trimestre dell’anno, le entrate sono aumentate del 4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (raggiungendo gli 8,16 miliardi di dollari), con un incremento pari al 5% nel volume degli abbonati in dodici mesi.

Stop al noleggio dei film in DVD

Al di là dello streaming, Netflix ha annunciato l’intenzione di interrompere l’attività legata al noleggio di DVD via posta avviata ben 25 anni fa, nel lontano 1998. Entro la fine del 2023 manderà in pensione il dominio DVD.com. Quanti dischi sono stati spediti con questa modalità? Oltre 5,2 miliardi in totale a circa 40 milioni di iscritti: il primo è stato Bettlejuice (il 10 marzo 1998), quello richiesto più di frequente The Blind Side.

