Netflix vuole far diventare l'iPhone un controller di gioco

Il fatto che Netflix abbia intenzione di addentrarsi in maniera sempre maggiore nel mondo del gaming è ormai cosa conclamata e ulteriori conferme al riguardo giungono da quanto emerso dall’analisi del codice dell’ultima versione dell’app per iOS.

Netflix: l’iPhone potrebbe diventare un controller per i giochi su TV

Più precisamente, Steve Moser (autore di MacRumors) si è accorto che l’ultima relase dell’app della celebre piattaforma di streaming video per iOS include delle righe di codice con riferimenti a una funzione che dovrebbe permettere di sfruttare l’iPhone come controller per i giochi Netflix, in maniera tale da poterli usare anche sulla TV.

Il codice appare estremamente chiaro, in quanto si leggere un riferimento preciso alla funzione che recita “Un gioco sulla tua TV necessita di un controller per essere utilizzato. Vuoi usare questo smartphone come controller?.

Sono stati altresì scovati riferimenti alle fasi successive di configurazione de sistema, come l’opportunità di selezionare risposte come “Non ora”, “Usa il controller” e “Connetti al gioco” per cui è possibile che l’attivazione di questa modalità sia cosa abbastanza prossima, salvo eventuali complicazioni, ripensamenti e aggiustamenti, ovviamente.

Da tenere presente che attualmente la libreria di giochi inclusa su Netflix è fruibile solo direttamente da iPhone, iPad e Android, ma considerando l’interesse che l’azienda nutre per l’ambito giochi è plausibile che voglia espandere tali confini e approdare pure sui televisori, senza però dover rilasciare ulteriore hardware, come ad esempio un controller dedicato e ufficiale, e permettendo agli utenti di adoperare direttamente lo smartphone per interagire con i titoli.