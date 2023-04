Lo Scontro, guarda la nuova serie in streaming

Una delle nuove serie da inserire nell’elenco di quelle da vedere è senza dubbio Lo Scontro, disponibile da oggi per lo streaming su Netflix (incluso nell’ offerta Intrattenimento Plus di Sky). Non ha forse fatto molto parlare o discutere prima del lancio, ma sembra potersi rivelare una piacevole sorpresa. Quale occasione migliore per vederla, del ponte di Pasqua alle porte? Interpretata da Steven Yeun (candidato agli Oscar) e Ali Wong (candidata agli Emmy) è introdotta da uno slogan che è già tutto un programma: Assapora il gusto della vendetta .

La nuova serie Lo Scontro è in streaming

La stagione è composta da dieci episodi, questi i titoli: “Gli uccelli non cantano, gridano di dolore”, “L’estasi di essere vivi”, “Sono abitata da un grido”, “Solo non tutto nello stesso momento”, “Creature segrete”, “Si traccia un magico cerchio”, “Sono una gabbia”, “Il dramma della scelta originaria”, “La grande fabbrica” e “Figure di luce”. Di seguito il trailer.

Provano rabbia e frustrazione, ma finalmente riescono a sentire qualcosa: due sconosciuti ai abbandonano agli istinti più cupi dopo un incidente stradale scatenato dalla rabbia.

Fanno parte del cast di attori, oltre ai già citati Steven Yeun e Ali Wong, anche Young Mazino,. David Choe, Patti Yasatuke, Ashley Park, Mia Serafino, Bernard White, Maria Bello e Remy Holt.

Scegliendo di sottoscrivere l’ offerta Intrattenimento Plus di Sky si ha accesso alle serie di Sky TV (a partire da The Last of Us), agli show (come Pechino Express) e all’intero catalogo di Netflix, da guardare liberamente senza senza interruzioni pubblicitarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.