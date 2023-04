American Manhunt: l'attentato alla maratona di Boston in streaming

Da oggi, American Manhunt: l’attentato alla maratona di Boston è disponibile per la visione su Netflix (incluso nell’ offerta Intrattenimento Plus di Sky). È la docuserie che analizza nei minimi dettagli l’attentato terroristico in cui hanno perso la vita tre persone e altre 264 sono rimaste ferite.

Guarda in streaming American Manhunt: l’attentato alla maratona di Boston

Composta da un totale di tre episodi (intitolati rispettivamente “Cappello bianco, cappello nero”, “Il sogno americano” e “Non puoi far parlare un cadavere”) dalla durata pari a circa un’ora ciascuno, indaga le cause che hanno trasformato i fratelli Dzhokhar e Tsarnaev nei responsabili dell’attacco. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale distribuito dalla piattaforma.

L’attentato alla maratona di Boston del 2013 ha paralizzato una metropoli americana in occasione di quella che doveva essere una giornata spensierata. Dieci anni dopo, questa serie in tre parti esplora l’enorme caccia all’uomo scatenata dalla tragedia attraverso i racconti dei sopravvissuti coinvolti nell’attacco e degli agenti delle forze dell’ordine che hanno assicurato gli attentatori alla giustizia.

A causare l’attentato furono due ordigni posizionati nei pressi del traguardo, più precisamente in Boylston Street e vicino a Copley Square, esplosi a 27 secondi di distanza l’uno dall’altro. Sono state utilizzate pentole a pressione riempiti con esplosivo, chiodi, pezzi di ferro e sfere metalliche. Per la detonazione, con tutta probabilità, i responsabili hanno impiegato timer da cucina.

Grazie all’ offerta Intrattenimento Plus di Sky è possibile ottenere l’accesso completo a tutti i contenuti di Sky TV (inclusi The Last of Us e Pechino Express) e all’intero catalogo di Netflix, incluso American Manhunt: l’attentato alla maratona di Boston, senza interruzioni pubblicitarie, al prezzo di soli 19,90 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.