I più visti su Netflix nel 2023: domina The Night Agent

Netflix ha pubblicato il suo primo report semestrale sui contenuti più visti dagli abbonati. Lo studio, in questo caso relativo alla prima metà del 2023, prende in considerazione oltre 18.000 titoli, il 99% di quelli presenti sulla piattaforma, capaci complessivamente di generare riproduzioni per quasi 100 miliardi di ore.

Cosa abbiamo guardato su Netflix nel 2023?

Quel che ne emerge è una fotografia del servizio e delle preferenze di chi ha scelto di mettere mano al portafogli per potervi accedere. Più nel dettaglio, dei film, delle serie TV e degli show più seguiti. Il maggior successo è quello di The Night Agent, uscito a fine marzo.

Ecco la Top 10 dei contenuti più visti nel semestre che va da gennaio a giugno 2023, a livello globale. Abbiamo utilizzato i titoli in italiano.

The Night Agent, stagione 1 (812 milioni di ore); Ginny & Georgia, stagione 2 (665 milioni di ore); The Glory, stagione 1 (623 milioni di ore); Mercoledì, stagione 1 (508 milioni di ore); La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (503 milioni di ore); You, stagione 4 (441 milioni di ore); La Regina del Sud, stagione 3 (430 milioni di ore); Outer Banks, stagione 3 (403 milioni di ore); Ginny & Georgia, stagione 1 (302 milioni di ore); FUBAR, stagione 1 (266 milioni di ore).

I dati sono presi dal documento What We Watched (XLSX) appena condiviso dalla piattaforma.

Il report, va detto, non sostituisce le classifiche settimanali già disponibili da tempo e attualmente, per quanto riguarda l’Italia, vedono questi contenuti nelle prime posizioni. Va forte il docufilm originale su Ilary Blasi.

Film

Unica; Family Switch; Leo; Ultima Chiamate per Instanbul; American Assassin; La Tavola di Natale; 10 Giorni con Babbo Natale; Storia di un Criminale: Mauricio Leal; Best. Christmas. Ever!; Il Grinch.

Serie TV