Netflix: oltre i giochi mobile grazie al cloud

È ormai conclamato che Netflix nutra particolare interesse nei confronti dell’ambito gaming. La dimostrazione più evidente della cosa è data dal fatto che la celebre piattaforma di streaming può ormai contare su un catalogo di titoli per smartphone e tablet abbastanza ricco e destinato ad espandersi ulteriormente. A quanto pare, però, in futuro non molto lontano sarà possibile andare oltre l’ambito mobile, grazie al cloud.

Netflix: giochi su PC e TV con il cloud gaming

Grazie alla sua nascente piattaforma di cloud gaming, infatti, Netflix ha intenzione di espandersi e portare titoli dedicati su PC e TV. Ad annunciare il nuovo corso è stato, nelle scorse ore, Leanne Loombe, responsabile dei giochi esterni di Netflix, che ha dichiarato come l’intenzione sia quella di “espandere il servizio cloud in più regioni e portare più giochi”, che saranno “diversi dal punto di vista creativo dai giochi per cellulari che stiamo realizzando”.

I giochi fruibili tramite cloud potranno essere disponibili per diverse piattaforme e grazie ai suoi algoritmi Netflix sarà in grado di assicurare un’esperienza su misura, in quanto il servizio presenterà agli utenti titoli che possono effettivamente giocare, pertanto chi non dispone dell’hardware necessario per uno specifico gioco non sarà invitato a provarlo.

Da tenere presente che circa due settimane fa l’azienda ha lanciato negli Stati Uniti un servizio di cloud gaming attualmente in fase di test. Al momento, però, non è chiaro quando arriverà pure in altri paesi e quando il catalogo verrà ampliato.

Inoltre, in occasione dell’evento Geeked Week tenutosi lo scorso settimana, Netflix ha annunciato l’arrivo di una serie di nuovi giochi, tra cui il debutto su mobile del tanto amato indi “Heades” e pur non avendo condiviso numeri esatti sul numero dei giocatori, l’azienda si è detta molto contenta dei progressi compiuti che sono in perfetta linea con gli sforzi fatti per cercare di ingrandire il servizio.