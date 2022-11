Netflix ha lanciato nove nuovi giochi a novembre

Il fatto che Netflix intenda entrare a far parte a tutto tondo del segmento gaming è cosa ormai nota da tempo. Lo dimostra la recente pubblicazione degli annunci di lavoro per la realizzazione di un gioco AAA per PC, ma ancor prima lo sviluppo e il lancio di vari titoli destinati al mobile, alla cui giù folta schiera nell’ultimo mese se ne sono aggiunti altri.

Netflix: da novembre ci sono nove nuovi giochi gratis

Netflix, infatti, ha comunicato che durante il mese di novembre ormai giunto al termine ha provveduto ad introdurre nove nuovi giochi nel suo catalogo. Otto di questi titoli sono stati lanciati a inizio mese, mentre uno è stato rilasciato solo da qualche ora.

Tra i giochi di novembre ci sono anche alcuni adattamenti molto interessanti, come un puzzle game dedicato a Stranger Things, un nuovo capitolo di Hello Kitty e, il titolo ispirato alla tanto amata epopea giapponese Reigns Three Kingdoms, una nuova produzione di Devolver Digital. In elenco ci sono pure lo sparatutto Skies of Chaos e il titolo interamente dedicato agli amanti dei gattini Cats & Soup.

Ricordiamo che il download, che può essere eseguito su Android e iOS/iPadOS dai relativi app store, è riservato agli abbonati Netflix e a tutti i profili connessi a un account (ad esclusione di quello di tipo Bambini). Non bisogna effettuare acquisti in-app per sbloccare contenuti o parti della storia e sono assenti le inserzioni pubblicitarie. Inoltre, non vi è alcuna interruzione tra un livello e l’altro e nessuna forma di advertising interrompe l’esperienza.

