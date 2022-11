Netflix lancerà un gioco AAA per PC con Unreal Engine

Sulla base di tutta una serie di offerte di lavoro da poco comparse sul portale dedicato di Netflix, si apprende che la celebre società di streaming video sta attualmente cercando un Game Director, un Art Director e un Chief Technical Manager per lo sviluppo di un gioco AAA per PC. L’iniziativa non è stata comunicata ufficialmente, ma considerando la presenza degli annunci e soprattutto l’inequivocabile terminologia adottata in essi è praticamente come se lo fosse.

Netflix vuole creare un gioco AAA per PC

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, “AAA” è la classificazione utilizzata per i videogiochi prodotti e distribuiti da un editore di medie o grandi dimensioni, tipicamente con un budget di sviluppo e marketing elevato

Dalle offerte di lavoro non trapelano indicazioni sul gioco, ma alcuni dettagli consentono comunque di farsi un’idea più chiara della cosa. Il titolo dovrebbe sfruttare Unreal Engine e Netflix starebbe cercando qualcuno che abbia esperienza con FPS (First-Person Shooter, sparatutto in prima persona) e/o gli sparatutto in terza persona. Tra i requisiti richiesti vengono menzionati passione per sistemi social e per il gameplay cooperativo e competitivo. Da quanto pare di capire, inoltre, il titolo dovrebbe essere il primo di una serie e non sono previsti acquisti in-app.

Ricordiamo che è già da tempo che Netflix ha mostrato particolare interesse nei confronti del segmento gaming, mettendo a disposizione degli utenti un sempre maggior numero di titoli giocabili su mobile e pure con l’acquisizione di Next Games avvenuta nei mesi scorsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.