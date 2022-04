Netflix: 50 videogiochi in catalogo entro fine 2022

Il fatto che nel quartier generale di Netflix nutrano un discreto interesse nei confronti del mondo dei videogiochi è cosa ormai risaputa. Nei mesi scorsi, infatti, il colosso dello streaming video ha lanciato i primi titoli mobile riservati ai suoi abbonati sul Play Store di Google e sull’App Store di Apple ai quali ne sono poi seguiti altri. Prossimamente, però, il catalogo dei giochi Netflix andrà ad arricchirsi ancora di più.

Netflix: 30 nuovi videogiochi in arrivo entro fine anno

Più precisamente, stando a quanto riferimento da una fonte anonima del The Washington Post, Netflix vorrebbe arrivare ad avere 50 videogiochi all’interno del suo catalogo entro la fine dell’anno corrente. Nei mesi restanti del 2022, dunque, è lecito aspettarsi circa altri 30 nuovi videogiochi. Considerando il fatto che sono compresi nell’abbonamento al servizio e, dunque, che di fatto sono gratis, l’occasione appare decisamente “ghiotta”.

Da notare che Netflix sta cercando di esplorare le opportunità nel gaming da ogni direzione, ma per il momento il focus principale resta il mobile, considerando l’enorme diffusione di smartphone e tablet e l’uso radicato che viene fatto dei titoli di gioco in generale da questi dispositivi.

Sicuramente nel processo di produzione e lancio di nuovi giochi andrà ad assumere un ruolo fondamentale la recente acquisizione di Next Games, la software house finlandese su cui Netflix è riuscita a mettere le mani lo scorso mese e che in passato si era già occupata dello sviluppo di Stranger Things: Puzzle Tales, un videogame per smartphone e tablet ispirato a uno dei maggiori franchise della piattaforma.