Netflix annuncia l'arrivo di tre nuovi giochi

Già da diversi mesi a questa parte, Netflix ha deciso di darsi al gaming e permette ai suoi abbonati di accedere gratuitamente ad una selezione di giochi fruibili da mobile. Il catalogo, per quanto interessante possa essere, non è ancora particolarmente ricco, ma di certo d’ora in avanti lo sarà un po’ di più, grazie all’aggiunta di tre nuovi titoli annunciata proprio nel corso delle ultime ore. I primi due giochi sono disponibili da subito, mentre il terzo non ha ancora una data d’uscita precisa.

Netflix comunica l’arrivo di tre nuovi titoli di gioco

Il primo gioco è “Questa è una storia vera” (Android/iOS/iPadOS) ed è un puzzle game basato sulla storia vera di una donna dell’Africa subsahariana impegnata quotidianamente nella lotta per trovare acqua per la sua famiglia.

Il secondo titolo è “Shatter Remastered” (Android/iOS/iPadOS), uno sparatutto arcade dal sapore retrò il cui scopo è distruggere mattoncini. Come suggerisce la presenza del termine “remastered” nel titolo, si tratta di una versione aggiornata e adattata per i dispositivi mobili del gioco Shatter che venne pubblicato originariamente nel 2009 su Playstation 3.

Il terzo videogame è “Into The Dead 2: Unleashed”, uno sparatutto in prima persona, il primo a fare capolino nel catalogo di Netflix, in cui bisogna annientare dei famelici non morti utilizzando potentissime armi corpo a corpo, bocche da fuoco, esplosivi e molto altro.

In realtà il terzo gioco è già disponibile da tempo su Android e iOS/iPadOS, in maniera indipendente da Netflix, ma contiene pubblicità e acquisti in-app, cose che molto probabilmente non ci saranno nella versione del videogame che intende proporre il colosso dello streaming video.