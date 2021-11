Disponibili i giochi di Netflix, download gratis su Android

Conosciamo bene Netflix come gigante dello streaming, una realtà capace di tenere incollati allo schermo oltre 214 milioni di spettatori nel mondo grazie a show come Squid Game e La Casa di Carta. La società ha però intenzione di dire la propria anche in territorio gaming, come noto ormai da tempo. A tal proposito, a partire da oggi sono ufficialmente disponibili a livello globale i primi cinque giochi mobile prodotti, tutti in download gratuito.

I primi giochi di Netflix sono in download

I cinque titoli già disponibili da scaricare e installare sono Stranger Things: 1984 (Android) e Stranger Things 3 (Android) ispirati alle avventure di Undici e dei suoi amici, Shooting Hoops (Android) per gli appassionati di basket, Card Blast (Android) con i suoi rompicapo basati sulle carte e Teeter Up (Android) con le sue prove di equilibrio.

Vogliamo creare una libreria davvero per tutti i gusti, che includa giochi casual leggeri, ma anche esperienze immersive e profonde nelle storie più coinvolgenti in circolazione. Siamo appena all'inizio della nostra avventura nel gaming, e non vediamo l'ora di scoprire insieme a te cosa ci riserva il futuro.

Il download è riservato agli abbonati e a tutti i profili connessi a un account (tranne a quelli di tipo Bambini). Non ci sono acquisti in-app per sbloccare contenuti o parti della storia né inserzioni pubblicitarie: nessuna interruzione tra un livello e l'altro e nessuna forma di advertising a interrompere l'esperienza. È solo l'inizio, ne arriveranno altri in futuro.