L'esordio folgorante di Squid Game, il miglior lancio di sempre nella storia di Netflix, ha catalizzato l'attenzione non solo degli spettatori, ma anche quella dei cybercriminali. La conseguenza quasi inevitabile è il moltiplicarsi di minacce informatiche diffuse facendo leva sull'interesse generato nei confronti della serie sudcoreana.

Truffe, raggiri e malware a tema Squid Game

A lanciare l'allarme sono gli esperti di Kaspersky, al lavoro nelle ultime settimane per indagare i nuovi schemi architettati al fine di perpetrare frodi online: dai trojan agli adware, fino al phishing, ce n'è per tutti.

Sulla base dell'analisi delle minacce rinvenute in Rete, nella maggior parte dei casi si tratta di trojan-downloader che includono codice in grado di installare programmi dannosi. In una particolare situazione, alle vittime viene proposta l'esecuzione di un finto gioco ispirato a Squid Game, mentre di nascosto parte il furto delle informazioni dal browser e il loro trasferimento verso un server remoto.

Complice l'avvento di Halloween ormai alle porte, i fan della serie si sono messi alla ricerca di tute e maschere da indossare in occasione della ricorrenza, per assumere così l'aspetto dei protagonisti. È sufficiente dare un'occhiata agli e-commerce per trovare ogni tipo di articolo. I ricercatori hanno scovato un gran numero di finti store ufficiali per l'acquisto dei costumi (uno è visibile nella homepage qui sopra), siti che in modo non autorizzato sfruttano il nome e il logo di quello che ormai è divenuto un brand a tutti gli effetti, con l'obiettivo reale di sottrarre denaro e dati ai malcapitati acquirenti. Chiudiamo con il commento di Anton V. Ivanov, Security Expert di Kaspersky.