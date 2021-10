111 milioni di utenti collegati da tutto il mondo, nei primi 17 giorni di disponibilità, per vedere Squid Game in streaming. Sul fatto che sia la serie del momento non ci sono dubbi: è sufficiente aprire un social network per vedere le bacheche invase da grandi bambole inquietanti e soldati con strane maschere in tuta rossa. Un'ennesima conferma arriva direttamente da Netflix.

Squid Game, numeri da record per Netflix

Al regista Hwang Dong-hyuk sono stati necessari dieci anni per confezionare i nove episodi de Il gioco del calamaro, al servizio meno di tre settimane per trasformarlo in un cult. Il successo senza precedenti della piattaforma è celebrato con un video dedicato, visibile qui sotto.

Una curiosità: l'ambientazione sudcoreana della serie ha letteralmente fatto schizzare verso l'alto i volumi di ricerca per query come “won” e “won euro”, come testimonia Google Trends. Il grafico qui sotto è riferito esclusivamente all'Italia.

Il fenomeno non ha risparmiato nemmeno Amazon, dove ben presto sono comparsi prodotti e gadget di ogni tipo: dai costumi per Halloween alle t-shirt, persino una sveglia che al mattino riproduce il suono udito dai partecipanti ai giochi di Squid Game.