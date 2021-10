Squid Game-mania su Amazon: cosa c'è in vendita?

Era inevitabile, considerato il successo ottenuto su Netflix: anche il catalogo di Amazon è stato invaso da prodotti a tema Squid Game, ispirati alla serie sudcoreana che sta tenendo inchiodati al televisore milioni di spettatori. Senza scivolare su spoiler, vediamo alcuni degli articoli più curiosi tra quelli comparsi sull'e-commerce.

I prodotti a tema Squid Game invadono Amazon

Con l'appuntamento di Halloween ormai alle porte, cosa c'è di meglio di un costume? Devi solo scegliere da che parte stare: sarai un partecipante al gioco o un soldato? C'è sempre l'alternativa per gli appassionati di un, due, tre, stella!

Volendo, è possibile scegliere una delle t-shirt indossate dai protagonisti.

Per trascorrere notti insonni, una poco rassicurante sveglia, che farà iniziare la giornata con lo stesso suono riprodotto nella serie Netflix.

Ancora, perché farsi mancare un quaderno a righe da tenere nello zaino, la maschera di Front Man, dei biglietti da visita in tema o gli stampi per i biscotti? Chi ha visto in streaming i nove episodi della serie, capirà. Per tutti gli altri: lingua originale in coreano e sottotitoli, buona visione!