Squid Game 2 non esiste (per ora): occhio al malware

Va bene il successo folgorante, va bene la caccia al costume in vista di Halloween, ma Netflix e i suoi ancora non hanno avuto tempo a sufficienza per confezionare la seconda stagione di Squid Game. Eppure, qualcuno online afferma di esserne in possesso e di poterla mostrare in anteprima a qualche fortunato spettatore selezionato. Che sia tutto un raggiro? (spoiler: sì)

La seconda stagione di Squid Game non esiste (per ora)

Si tratta in realtà di un malware, più nello specifico di quello noto come Dridex, diffuso dal gruppo criminale TA575. Meglio stare alla larga da messaggi come quello allegato di seguito che stanno circolando. A identificarlo i ricercatori di Proofpoint. Così si intitolano alcune delle email in circolazione: “Squid Game è tornato, guarda la nuova stagione prima di chiunque altro”, “Invito ad accedere alla nuova stagione”, “Squid Game, ecco la nuova stagione, il casting per gli spot pubblicitari”, “Squid Game, ecco la nuova stagione, partecipa al casting”.

In allegato un documento Excel da compilare, che però all'apertura attiva una macro che scarica un trojan bancario capace di scaricare altri codici maligni ed estrapolare dati dal dispositivo della vittima.

Non è la prima minaccia informatica a tema Squid Game di cui si ha notizia: abbiamo dedicato un articolo al tema nei giorni scorsi. Laddove c'è interesse, si posa l'attenzione dei malintenzionati, sempre pronti a tendere un'esca aspettando poi che qualcuno abbocchi. L'ambito dell'intrattenimento in streaming non fa eccezione.