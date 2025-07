Norton 360 Deluxe: offerta SHOCK a 34,99 euro per il primo anno

Rinnova la tua sicurezza con Norton 360 Deluxe. La suite completa di antivirus, VPN e altre funzioni utili per la sicurezza dei tuoi dispositivi è in offerta per il primo anno a soli 34,99 euro, per un pacchetto che include 5 licenze da installare su PC, Mac, tablet o smartphone. Hai il 100% di Promessa Protezione Virus e pagherai in pratica soltanto 2,92 euro al mese.

I dettagli dell’offerta

Attivando il tuo piano annuale di Norton 360 Deluxe a soli 34,99 euro invece di 104,99 riceverai subito:

5 licenze per PC, Mac, tablet o smartphone

per PC, Mac, tablet o smartphone Protezione completa contro virus, malware, ransomware e hacker

100% Promessa Protezione Virus (vieni rimborsato nel caso la protezione dovesse fallire)

Password Manager integrato per gestire al meglio le tue password, con suggerimenti e compilazione automatica

integrato per gestire al meglio le tue password, con suggerimenti e compilazione automatica 50GB di spazio di backup nel cloud

VPN inclusa per connessione a internet privata

per connessione a internet privata Funzione di protezione minori

Dark Web Monitoring, per verificare che le tue informazioni siano finite in una fuga di dati nel dark web

L’abbonamento si rinnoverà annualmente al termine dei 12 mesi, anche se avrai la libertà di scegliere di disabilitare l’opzione prima della fatturazione. Riceverai comunque degli avvisi ogni volta che ti avvicinerai alla scadenza per decidere cosa fare. Inoltre, hai anche la possibilità di ottenere un rimborso completo entro 60 giorni dall’acquisto nel caso non fossi soddisfatto.