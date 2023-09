Netflix: serie TV e film in uscita a settembre 2023

Con la fine dell’estate torna naturalmente alta la voglia di mettersi sotto il plaid e chiudersi per guardare le proprie serie TV preferite su Netflix. Chiaro, dal punto di vista meteorologico non siamo ancora in quella situazione, ma le uscite di settembre 2023 sono subito molto allettanti. Se non sei ancora abbonato o cerchi la convenienza, ti consigliamo di sottoscrivere l’abbonamento che include Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro.

Netflix: le serie TV in uscita a settembre 2023

Queste le serie TV in uscita su Netflix:

DC’s Legends of Tomorrow (01 settembre)

(01 settembre) Disincanto – Stagione 5 (01 settembre)

(01 settembre) Toy Boy – Stagione 5 (07 settembre)

(07 settembre) Virgin River – Stagione 5 (07 settembre)

(07 settembre) In fiamme (08 settembre)

(08 settembre) Di4ri 2 (14 settembre)

(14 settembre) Surviving Summer – Stagione 2 (15 settembre)

(15 settembre) Sex Education – Stagione 4 (21 settembre)

(21 settembre) Jill Dando: Un Mistero Irrisolto (26 settembre)

(26 settembre) Encounters, l’Industria degli Ufo (27 settembre)

(27 settembre) Preacher (30 settembre)

Vasco Rossi “Il Supervissuto” (fine settembre)

Netflix: i film in uscita a settembre 2023

Questi sono invece i film in arrivo su Netflix questo mese

Belle (anime) (o1 settembre)

(o1 settembre) El Conce (15 settembre)

(15 settembre) La dinastia del baseball (19 settembre)

(19 settembre) Spy Kids Armageddon (22 settembre)

(22 settembre) La meravigliosa storia di Henry Sugar (27 settembre)

