Il business di Netflix, oltre lo streaming: uno Shop ufficiale

Considerando la popolarità di alcuni degli show prodotti, una mossa di questo tipo era quasi inevitabile: Netflix ha annunciato in via ufficiale la nascita di Shop, un negozio online attraverso cui acquistare capi di vestiario e accessori ispirati ad alcuni dei suoi brand più noti. È raggiungibile all'indirizzo netflix.shop.

Netflix, non solo streaming: è online il suo Shop

Almeno in un primo momento non vi troveranno posto semplici t-shirt o action figure, ma prodotti e capi in edizione limitata. I primi sono ispirati a Yasuke, Eden e Lupin, in quest'ultimo caso coinvolgendo direttamente il Museo del Louvre. A curarne la realizzazione designer come Nathalie Nguyen, Kristopher Kites e Jordan Bentley. Più avanti ne arriveranno anche per i fan di The Witcher e Stranger Things.

Il debutto dello Shop di Netflix interessa in un primo momento solo gli Stati Uniti, ma nei prossimi mesi il raggio d'azione si amplierà raggiungendo altri territori.

L'ambizione del gruppo di oltrepassare i confini dello streaming è nota ormai da tempo: di recente sono trapelate indiscrezioni relative a un suo interessamento nei confronti del mondo gaming, forse con la prospettiva di realizzare esclusive da destinare al mercato, entrando così in diretta competizione con le software house già impegnate in questo ambito.