Spotify e Netflix: colossi dello streaming insieme per i video podcast

È una stretta di mano destinata a farsi sentire, quella tra Spotify e Netflix, in tutti i sensi. I due colossi dello streaming hanno deciso di unire le loro forze per conquistare un settore in forte crescita, quello relativo ai video podcast. Vediamo come si configura questa partnership, potenzialmente in grado di mettere in ginocchio la concorrenza.

I video podcast di Spotify in streaming su Netflix

L’annuncio è giunto dal gigante dello streaming musicale, definendo una tempistica precisa per il lancio: inizio 2026. Tra pochi mesi, alcuni dei video podcast prodotti da Spotify e da The Ringer saranno trasmessi su Netflix. Tra le tematiche trattate figurano sport, cultura, lifestyle e ovviamente true crime, quest’ultima capace di catalizzare l’attenzione del grande pubblico.

Come spesso accade, l’iniziativa riguarderà in un primo momento gli Stati Uniti, ma non è difficile immaginare un rollout a livello globale dietro l’angolo. Dopotutto, è lo stesso comunicato ufficiale a metterlo nero su bianco ( con altri mercati a seguire ).

Tra i contenuti già annunciati ci sono quelli di Bill Simmons, Zach Lowe e Todd McShay, nomi che forse in Europa suonano nuovi, ma che oltreoceano hanno già conquistato un numero non indifferente di follower. A questi si aggiungono show a tema Formula 1, NFL, NBA, serial killer e teorie cospirazioniste.

La parola d’ordine è: diversificare

La collaborazione ha tutti i connotati del più classico win-win. Da una parte consentirà a Spotify di ampliare notevolmente il pubblico a cui sottoporre i propri video podcast, dall’altra permetterà a Netflix di diversificare ulteriormente il proprio catalogo.

È un obiettivo che la piattaforma sta già perseguendo, come testimoniano l’arrivo dei primi giochi in cloud gaming e e l’inclusione dello sport in diretta. A questo proposito, proprio da oggi trasmetterà in esclusiva il Six Kings Slam, torneo di tennis organizzato in Arabia Saudita e che vedrà protagonista anche Sinner.