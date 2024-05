Netflix: stop al download dei contenuti su Windows

Ci sono cattive notizie per gli utenti Netflix che fanno uso dell’applicazione per Windows 10 e Windows 11. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, prossimamente non sarà più possibile effettuare il download dei contenuti per la visione offline.

Netflix: addio ai download su Windows 10 e 11

Questa settimana, alcuni utenti su Reddit hanno notato di aver ricevuto delle notifiche sull’app Netflix per Windows che informavano riguardo un futuro aggiornamento dell’app con cui non sarà più possibile scaricare film, serie e programmi TV sul proprio PC per la visualizzazione offline.

La modifica in questione è confermata anche da una pagina di supporto sul sito di Netflix per l’applicazione per OS Windows, in cui si legge che la nuova versione aggiungerà alcune funzionalità, tra cui supporto per la visione di eventi dal vivo, maggiore qualità dello streaming, compatibilità con i piani supportati dalla pubblicità e altro ancora, ma verrà meno la funziona per l’esecuzione dei download.

Per cui, coloro che non possono usufruire sempre di una connessione ad Internet affidabile e che per questo sino ad ora hanno preferito scaricare specifici contenuti Netflix per poterli guardare senza problemi sul proprio PC, nei prossimi giorni dovranno accantonare la cosa e abituarsi alla visione di Netflix solo ed esclusivamente in streaming, analogamente a quanto è possibile fare agendo dal sito Web.

Al momento, da parte di Netflix non è stato rilasciato alcun commento e non è chiaro il perché di questa decisione, ma con ogni probabilità sarà possibile saperne di più nei prossimi giorni, quando l’update comincerà ad essere distribuito tra gli utenti.