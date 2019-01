Netflix, The Black Game: Pierpaolo che fa cose

Prendete la piattaforma di streaming che domina il mercato, aggiungete il voyeurismo tipico delle Storie social e insaporite con un pizzico di interazione. Mixate il tutto e servite via app. Ne esce un esperimento come The Black Game, che oggi prende vita sul profilo Instagram di Netflix. Una sorta di reality interattivo che, per essere onesti, si sta rivelando poco più di un’azzeccata mossa di marketing.

Netflix, The Black Game e Pierpaolo

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi come ispirata alle atmosfere distopiche della serie Black Mirror e alle dinamiche del film Bandersnatch online da qualche settimana. Qui però, anziché stabilire dal telecomando in che modo far evolvere la narrazione scegliendo una delle opzioni proposte, lo si fa votando i sondaggi Instagram creati di volta in volta. Il protagonista è Pierpaolo, un giovane allenatore di calcio, che dalle 9:00 di questa mattina si trova in balia degli eventi. La sua giornata è iniziata indossando una tuta dall’abbinamento cromatico discutibile e mangiando peperoncini jalapeño per colazione.

Poco dopo i follower hanno deciso di farlo entrare in un bar per lanciare una torta di panna in faccia a un cliente e l’hanno obbligato a portarsi dietro un carrello per il resto della giornata. Il tutto ripreso e condiviso da uno smartphone.

Pierpaolo si è poi rifiutato di distruggere le sue scarpette da calcio in una betoniera. L’ultima Storia condivisa prima della pubblicazione di questo articolo vede protagonista il volto noto di una emittente radio milanese che invita Pierpaolo in studio per un’intervista. Abbiamo davanti ancora alcune ore prima che l’esperimento arrivi a conclusione, ma delle atmosfere cupe di Black Mirror per adesso nemmeno l’ombra. Nutriamo qualche dubbio sull’autenticità delle situazioni rappresentate. Di certo il contatore dei follower di Netflix su Instagram ne sta beneficiando: fin qui quasi 35.000 nuovi seguaci (fonte Social Blade).

The Black Game è un’iniziativa legata esclusivamente all’Italia. In altri paesi, oggi, le discussioni che ruotano attorno a Netflix sono concentrate su un’altra questione: l’aumento dei prezzi degli abbonamenti che temiamo non tarderà ad arrivare anche da noi.