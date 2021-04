Sapete quanti film, serie e show ci sono nel catalogo di Netflix USA assenti in quello accessibile dall’Italia? Migliaia. Qualche esempio? La pellicola fantascientifica d’animazione “Starship Troopers: Traitor of Mars” ambientata su un pianeta rosso invaso da insetti giganti, il thriller dai risvolti horror “Into the Grizzly Maze” che catapulta nella parte più selvaggia dell’Alaska o, se si vuol rimanere sui classici senza tempo, “Rain man” che non ha certo bisogno di presentazioni.

E ancora “House of Cards” con un’interpretazione maestosa di Kevin Spacey, “The Walking Dead” per gli amanti della suspense a tema zombie, senza dimenticare la visionaria “Twin Peaks” partorita dalle menti geniali (e a tratti folli) di David Lynch e Mark Frost. Come vederli senza prendere un aereo e volare oltreoceano, cosa peraltro non consentita al momento? È sufficiente una VPN, meglio se NordVPN.

NordVPN, come negli USA: come si usa?

Per spostarsi virtualmente nel paese a stelle e strisce e risultare connessi dagli Stati Uniti, potendo così effettuare l’accesso al catalogo USA di Netflix e delle altre piattaforme di streaming, non bisogna far altro che seguire pochi semplici passaggi. Questa la mini-guida.

Scaricare NordVPN e creare un account: usando questo link si ottiene il 68% di sconto su due anni di abbonamento;

aprire l’applicazione ricordando che la si può usare su un massimo di sei dispositivi in contemporanea (più avanti vedremo nel dettaglio questa e altre caratteristiche);

una volta comparsa la mappa con l’elenco dei server disponibili per ogni nazione è sufficiente scorrere fino agli Stati Uniti (oppure digitare “United States” nella barra di ricerca);

a questo punto basta un click per essere connessi al server più veloce tra quelli disponibili o, in alternativa, selezionarne uno dalla lista.

Tutto qui, davvero un gioco da ragazzi. Se si desidera un’ulteriore conferma di come l’operazione sia andata a buon fine è sufficiente aprire il sito IPLeak per vedere il proprio indirizzo IP americano. Mancano solo i popcorn e si è pronti per godersi tutto quanto offre Netflix USA assente nel catalogo nostrano.

Una VPN NordVPN per guardare Netflix USA

Chiusa la casella di posta elettronica e inviata l’ultima fattura della giornata è buona pratica scollegare la testa da tutto ciò che riguarda l’ambito lavorativo e concedersi qualche ora in completo relax. Del resto, rimanendo in ambito cinematografico, chi non è d’accordo con il proverbio All work and no play makes Jack a dull boy? Speriamo abbiate tutti colto la citazione kubrickiana.

Tra le molte caratteristiche offerte da NordVPN c’è la garanzia assoluta di una navigazione sicura, rispettosa della privacy e veloce: ogni dato trasmesso è protetto da crittografia e non si deve scendere a compromessi in termini di banda. Il provider garantisce inoltre la totale assenza di tracciamento e, tornando a focalizzare l’attenzione sullo streaming, un’esperienza di riproduzione ininterrotta, senza i fastidi legati al buffering.

SmartPlay è una funzione di NordVPN che ti aiuta ad accedere in modo sicuro a contenuti che non sarebbero altrimenti disponibili. Soprattutto, fa tutto automaticamente, così non dovrai più pensarci. Viene inserito in modo fluido nelle tue app: non hai bisogno di impostare, aggiornare o attivare nulla.

L’elenco completo delle feature è ben più corposo. Proviamo a sintetizzarne i punti salienti di seguito, invitando a consultare il sito ufficiale per saperne di più e approfittare dell’offerta che permette di iniziare fin da subito a navigare e guardare contenuti con NordVPN.

Sicurezza: impiego di una crittografia di nuova generazione per proteggere i dati, così da renderli non leggibili da ISP, governi o malintenzionati.

impiego di una crittografia di nuova generazione per proteggere i dati, così da renderli non leggibili da ISP, governi o malintenzionati. Velocità: aggiramento delle limitazioni di banda imposte dai provider e sistema Quick Connect per agganciare automaticamente il server migliore.

aggiramento delle limitazioni di banda imposte dai provider e sistema Quick Connect per agganciare automaticamente il server migliore. Privacy: nessuna forma di tracciamento, nessun dato raccolto durante la navigazione o la fruizione dei contenuti multimediali.

nessuna forma di tracciamento, nessun dato raccolto durante la navigazione o la fruizione dei contenuti multimediali. Streaming: esperienza ininterrotta, senza buffering, anche negli orari di punta e attraverso servizi basati sul peer-to-peer.

esperienza ininterrotta, senza buffering, anche negli orari di punta e attraverso servizi basati sul peer-to-peer. Mobile: applicazioni Android e iOS dedicate per non rinunciare ad alcuna caratteristica di NordVPN anche quando si utilizzano smartphone e tablet.

applicazioni Android e iOS dedicate per non rinunciare ad alcuna caratteristica di NordVPN anche quando si utilizzano smartphone e tablet. Dispositivi: con un account è possibile gestire fino a sei dispositivi (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) e non manca nemmeno la possibilità di associare il router occupando un solo slot.

con un account è possibile gestire fino a sei dispositivi (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) e non manca nemmeno la possibilità di associare il router occupando un solo slot. Server: oltre 5.400 server collocati in 59 paesi di tutto il mondo, tutti accessibili con un solo tocco, inclusi quelli offuscati che tengono nascosta la navigazione tramite VPN.

oltre 5.400 server collocati in 59 paesi di tutto il mondo, tutti accessibili con un solo tocco, inclusi quelli offuscati che tengono nascosta la navigazione tramite VPN. Kill Switch: funzionalità di emergenza che interrompe immediatamente la connessione se per un qualsiasi problema viene meno l’utilizzo della VPN.

funzionalità di emergenza che interrompe immediatamente la connessione se per un qualsiasi problema viene meno l’utilizzo della VPN. Split Tunneling: possibilità di stabilire quale parte del traffico far transitare dalla VPN e quale invece no.

possibilità di stabilire quale parte del traffico far transitare dalla VPN e quale invece no. IP dedicato: caratteristica molto importante che garantisce una reputazione online sempre intonsa, accessibile da due dispositivi in contemporanea.

caratteristica molto importante che garantisce una reputazione online sempre intonsa, accessibile da due dispositivi in contemporanea. Double VPN: livello extra di protezione garantito da una doppia cifratura.

livello extra di protezione garantito da una doppia cifratura. Pubblicità e malware: blocco automatico di advertising e codice malevolo per un’esperienza di navigazione senza fastidi e del tutto sicura.

blocco automatico di advertising e codice malevolo per un’esperienza di navigazione senza fastidi e del tutto sicura. Onion Over VPN: instradamento immediato attraverso la rete Onion.

instradamento immediato attraverso la rete Onion. Estensioni browser: componenti aggiuntive dedicate per Google Chrome e Mozilla Firefox.

A questo si aggiungono una estrema semplicità di utilizzo e un servizio di assistenza dedicato attivo 24/7, da contattare in caso di dubbi o domande.

Scegliendo oggi NordVPN è possibile approfittare degli ultimi saldi: il piano di due anni con uno sconto del 68% in confronto al prezzo di listino: l’abbonamento biennale costa solo 2,97 euro al mese. È decisamente Un’offerta che non puoi rifiutare (cit).