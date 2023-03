Netgear svela Nighthawk RS700, il suo primo router Wi-Fi 7

Lo standard Wi-Fi 7 sta arrivando e, sebbene sia ancora in fase di sviluppo e debba raggiungere lo stato stabile ufficiale, i produttori di router e periferiche compatibili già stanno agendo al fine di garantire il supporto a tale tecnologia. Ad esempio, Netgear ha annunciato il router Nighthawk RS700, il suo primo modello compatibile con Wi-Fi 7 che promette una latenza “100 volte inferiore” rispetto a Wi-Fi 6, per giocare nelle migliori condizioni con qualsiasi titolo, specialmente VR.

Netgear Nighthawk RS700: alla scoperta del primo router Wi-Fi 7

Nighthawk RS700 è caratterizzato da un design cilindrico con otto antenne interne (quattro di ricezione e quattro di invio) con copertura “per l’intera casa” fino a un massimo di 200 dispositivi, grazie a un futuro aggiornamento software già confermato che permetterà di installare più unità RS700 in un singolo network.

Esattamente come il precedente router top di gamma RAXE500 per lo standard Wi-Fi 6E, RS700 è un router tri-band (2,4/5/6 GHz) con quattro porte LAN gigabit, una porta LAN “multi-gig” da 10 Gbps e una WAN multi-gig. Non manca il supporto all’aggregazione LAN per consentire a due porte gigabit di agire come singola porta a 2 Gbps.

Con l’acquisto del router Netgear Nighthawk RS700, il produttore include un anno di abbonamento Armor per accedere a un servizio antivirus e VPN fornito da Bitdefender, che normalmente costerebbe 99 dollari all’anno. Inoltre, Netgear offre un servizio Smart Parental Control per filtrare contenuti non adatti ai minori, porre limiti di tempo all’utilizzo del router e gestire più profili di utilizzo. In questo caso, la società propone una prova gratuita di 30 giorni dopo l’acquisto del dispositivo.

Prezzo e disponibilità

Al momento Netgear Nighthawk RS700 porta il supporto alla tecnologia Wi-Fi 7 negli Stati Uniti a 699,99 dollari, con preordine effettuabile da oggi sul sito ufficiale dell’azienda. La spedizione avverrà invece tra qualche mese. Per quanto concerne la disponibilità in Italia, per ora non ci sono dati ufficiali.