Wi-Fi 7 sta arrivando: i suoi vantaggi

Lo standard Wi-Fi 7 visto anche al MWC 2023 grazie ad AVM sarà il futuro delle connessioni wireless. Al netto di router evoluti con feature di ultima generazione, la tecnologia in sé vanta miglioramenti impressionanti che portano la velocità effettiva alle stelle. Pensate che è quasi cinque volte più veloce del Wi-Fi 6 che oggi utilizziamo!

I vantaggi di Wi-Fi 7

Dobbiamo ammetterlo: ancora all’inizio del 2023 il Wi-Fi di sesta generazione non è tanto diffuso quanto gli esperti sperano, ma appare decisamente all’avanguardia. Nonostante ciò, sapere che il trasferimento di dati diventerà più rapido ed efficiente con Wi-Fi 7 potrebbe scoraggiare qualcuno ad acquistare nuovi router e dispositivi per la rete wireless casalinga o aziendale.

I vantaggi sono evidenti: Wi-Fi 7 supporterà una larghezza di banda fino a 46 gigabit al secondo per singolo Access Point, offrendo dunque una connessione cinque volte più veloce rispetto al Wi-Fi 6 (802.11ax). Come se non bastasse, la vera notizia bomba è che la tecnologia Ethernet cablata comunemente disponibile attualmente raggiunge il massimo a 10 Gbps. In altri termini, la rete Wi-Fi senza cavi diventerà più veloce dell’Ethernet attuale – escludendo la tecnologia Terabit Ethernet disponibile esclusivamente in data center e grandi realtà commerciali.

Naturalmente sarà necessario considerare l’affidabilità dei dispositivi compatibili e la costanza delle performance, ma resta un dato essenziale al fine di inquadrare la tecnologia.

Meno latenza e banda a 6 GHz

Oltre al suo potenziale teorico, Wi-Fi 7 promette una maggiore sicurezza e una latenza ridotta. Quest’ultimo fattore si rivelerà cruciale in ambiti come cloud computing e cloud gaming, sui quali diverse realtà continuano a scommettere nonostante la scarsa diffusione delle tecnologie Internet di ultima generazione, compresa la Fibra FTTH in Italia. Secondo la Wi-Fi Alliance, l’obiettivo di Wi-Fi 7 è offrire una latenza costante di un millisecondo sull’intera rete per tutti i dispositivi connessi, a prescindere dalla posizione all’interno dell’area di copertura.

Infine, la banda a 6 GHz (tra 5,925 e 7,125 GHz) verrà utilizzata molto di più rispetto a quanto visto nello standard Wi-Fi 6E, e sarà proprio l’elemento chiave nella determinazione del raggiungimento degli obiettivi primari, ovvero bassa latenza e alta velocità.

In poche parole, quella di Wi-Fi Alliance e Wi-Fi 7 sarà una nuova rivoluzione. Siamo pronti ad accoglierla?