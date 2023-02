Wi-Fi 7, 5G e smart home: le novità AVM al MWC 2023

Come sempre, il Mobile World Congress di Barcellona al via in questi giorni è il palcoscenico scelto dai big del mondo tecnologico per presentare le loro novità più importanti: non fa eccezione AVM, che in occasione del MWC 2023 svela una line-up di prodotti con l’obiettivo dichiarato di guardare al futuro delle connessioni. L’azienda berlinese annuncia router evoluti, ma non solo, anche funzionalità dedicate alla smart home.

FRITZ!Box 5690 XGS e le altre novità AVM per il MWC 2023

Partiamo da FRITZ!Box 5690 Pro. Per la prima volta, riunisce in un solo dispositivo fibra ottica e DSL. Tende dunque una mano a chi si trova in zone non ancora raggiunte dalla banda ultralarga, ma al tempo stesso non vuol rinunciare alla flessibilità di una soluzione completa e desidera farsi trovare pronto all’appuntamento con l’upgrade. Tra le caratteristiche integrate sono da segnalare a una rete tri-band e il supporto allo standard Wi-Fi 7 che prenderà piede nei prossimi anni, oltre ovviamente al Wi-Fi 6 di cui abbiamo già avuto modo di scrivere in modo approfondito durante i nostri testi di FRITZ!Box 7590 AX, FRITZ!Repeater 6000 e FRITZ!Repeater 3000 AX. Ha dunque tutto ciò che serve per gestire i carichi di lavoro più esigenti legati al cloud computing, alla produttività, al gaming, alla realtà virtuale e così via. A concludere la carrellata delle specifiche segnaliamo quelle per la casa: DECT ULE, Zigbee e Matter.

Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7 anche per FRITZ!Box 5690 XGS. È compatibile con le ultime evoluzioni della fibra ottica e in grado di raggiungere velocità di 10 Gbps, grazie alla tecnologia XGS-PON. Include una porta WAN/LAN da 10 gigabit e le funzionalità per la smart home già descritte in precedenza.

Per quanto riguarda invece FRITZ!Box 6860 5G, il nome scelto da AVM è già di per sé piuttosto esplicativo per comprendere quale sia il suo principale punto di forza: il supporto alle reti 5G (NSA, SA) oltre a quelle LTE, per una trasmissione dati che può arrivare a 1,3 Gbps. Nella scheda tecnica figurano la compatibilità con Mesh, Wi-Fi 6, il sistema di alimentazione Power over Ethernet e un design compatto che permette di installarlo anche su una parete.

FRITZ! e smart home: dentro anche Zigbee

Abbiamo anticipato in apertura le funzionalità inedite per la smart home. A tal proposito, arriva il già citato supporto alla connessione diretta attraverso FRITZ!Box per i dispositivi basati su Zigbee. I primi a poterlo fare sono proprio FRITZ!Box 5690 Pro e FRITZ!Box 5690 XGS. Ancora, il nuovo FRITZ!Smart Gateway combina DECT e Zigbee in un unico prodotto.

Nella cornice del MWC 2023, AVM mostrerà inoltre i vantaggi offerti dalle oltre 150 novità introdotte con l’aggiornamento a FRITZ!OS 7.50. Per tutti i dettagli rimandiamo all’articolo dedicato pubblicato su queste pagine.

