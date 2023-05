Neuralink (Elon Musk): via ai test sugli esseri umani

Alla fine, ha avuto ragione Elon Musk, che nonostante timori e obiezioni, alcuni mesi fa si è detto fiducioso di poter presto avviare i test clinici sugli esseri umani della tecnologia Neuralink. Oltreoceano, la Food and Drug Administration ha dato il suo via libera. L’iniziativa, fondata nel 2016 dal numero uno di Tesla e SpaceX, si appresta dunque a entrare in una nuova fase.

L’obiettivo, come noto, è quello di perfezionare una tecnologia che, un giorno, potrà restituire autonomia e capacità di movimento o di interazione con gli altri e con il mondo circostante a coloro che hanno totalmente o parzialmente perso la capacità di parlare e muoversi a causa di traumi o patologie. A conti fatti, un impianto cerebrale. L’annuncio è giunto dai profili social dell’azienda.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023