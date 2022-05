Nel bene e nel male, Elon Musk.

Costantemente sopra le righe, indiscutibilmente visionario, certamente divisivo. Gli aggettivi si sprecano nel tentativo di definire Elon Musk e di circoscriverlo entro categorie dai confini troppo anguste per contenerne l’impatto (e l’ego). È dopotutto, al tempo stesso, l’individuo più ricco al mondo e colui intenzionato a colonizzare Marte portando il genere umano sul pianeta rosso, il primo sostenitore della transizione verso una mobilità sostenibile e il promotore di un’interfaccia uomo-macchina. Oggi il numero uno di Tesla, SpaceX e Twitter è finito di nuovo in cima ai trend sui social network e sulla bocca di tutti. La sua in primis, che non risparmia un’auto-trollata battezzando #ElonGate quanto sta accadendo.

Finally, we get to use Elongate as scandal name. It’s kinda perfect. 🤣 https://t.co/qSNH7lsn72

Il CEO è questa volta sotto i riflettori per una questione inerente a quanto accaduto nel 2016 in SpaceX. Una brutta vicenda di condotta sessuale inappropriata che lo avrebbe visto approcciare un’assistente di volo, chiedendole un rapporto completo e proponendo di ricambiare con un cavallo. Non un peluche, uno vero. Di lì a breve la causa legale, conclusa nel 2018 con un accordo da 250.000 dollari a fronte della promessa di non rivelare pubblicamente l’accaduto. Rimandiamo alle pagine di Insider per tutti i dettagli.

L’esplosione del caso è giunta a 24 ore di distanza circa da una netta presa di posizione sul delicato tema della politica statunitense: deluso dalle evoluzioni della fazione democratica, Elon Musk voterà repubblicano.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022