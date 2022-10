Neuralink: Elon Musk rimanda lo Show & Tell

Nel mese di agosto, Elon Musk ha annunciato l’arrivo di un evento dedicato al progetto Neuralink, in agenda per il 31 ottobre. Un’occasione utile per conoscere gli ultimi sviluppi di un’iniziativa messa in campo nel 2016 dallo stesso fondatore di SpaceX e CEO di Tesla, con l’obiettivo di creare un’interfaccia neurale uomo-macchina. L’appuntamento è stato rimandato.

Lo Show & Tell di Neuralink rimandato da Elon Musk

Show & Tell andrà in scena il 30 novembre. Non è dato a sapere cosa abbia spinto a decidere per il rinvio, se problematiche da risolvere inerenti alla tecnologia in questione oppure le scadenze legate alla tribolata acquisizione di Twitter (il termine ultimo è fissato per il 28 ottobre).

Neuralink show & tell now on Nov 30 — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2022

In merito a Neuralink, nel 2019, Musk ha affermato che la sperimentazione sull’essere umano avrebbe preso il via entro l’anno successivo. Non sono però state concesse le autorizzazioni necessarie per procedere, né tantomeno per pianificare una commercializzazione del prodotto. Già condotti invece test sugli animali, riuscendo a insegnare a un macaco a giocare a Pong, senza l’impiego di alcun joystick o controller, solo analizzando i suoi input cerebrali.

Qual è l’obiettivo? Dar vita a un sistema in grado di restituire autonomia e libertà d’azione a chi, in conseguenza di traumi o patologie, ha subito una compromissione della mobilità o della capacità di comunicare. Lo scopo ultimo è creare ciò che può essere paragonato a una sorta di ponte tra il cervello e l’intelligenza artificiale, in modo che le due componenti, una organica e l’altra digitale, possano agire in simbiosi.

Conosceremo ulteriori dettagli sugli ultimi sviluppi del progetto Neuralink con l’evento del 30 novembre, salvo ulteriori rinvii.