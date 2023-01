Nexi: cos'è Protection Plus e perché è utile?

Se hai mai avuto a che fare con Nexi, potresti aver sentito parlare anche del programma Protection Plus. Ma di cosa si tratta? E perché è utile?

Cosa è il programma Protection Plus di Nexi

Lo scopo di Protection Plus è supportare l’esercente nei passaggi necessari all’ottenimento della certificazione agli Standard PCI-DSS, resa obbligatoria dai Circuiti Internazionali, con il vantaggio di essere protetto dalle sanzioni previste in caso di inadempimento. Con l’adesione al programma otterrai:

Una piattaforma applicativa fruibile tramite Nexi Business

Uno strumento semplificato per la compilazione del questionario

Un servizio di supporto specialistico dedicato

Come entrare a far parte del programma? Acquistando il terminale Nexi Mobile POS(offerta a canone zero), Protection Plus è incluso: il costo del valore massimo di 37,5 euro il primo anno e 30 gli anni successivi viene assorbito dalle commissioni maturate nell’anno solare qualora risultino almeno pari al costo del programma. Altrimenti viene addebitata la differenza. Con il terminale SmartPOS (offerta a canone mensile), invece, il costo è di 2,50 euro al mese + 7,50 euro una tantum per punto vendita.

Mobile POS: piccolo e leggero, per incassare ovunque

Mobile POS è il nuovo terminale Nexi a canone zero dedicato a liberi professionisti, attività in mobilità o piccoli negozi per accettare pagamenti con carta in modo ancora più facile e veloce. Il POS è piccolo e leggero, dal design innovativo: lo schermo color e la tastiera retroilluminata lo rendono perfetto per l’utilizzo in ogni situazione, dentro e fuori dal punto vendita. Dispone di connettività Bluetooth Low Energy e accetta tutti i tipi di pagamento digitali, incluso PagoBancomat.

Non hai bisogno di aprire un nuovo conto corrente per usare Mobile POS e l’accredito dei tuoi guadagni avviene il giorno lavorativo successivo. Puoi monitorare il tuo business a 360° dall’applicazione semplice e intuitiva disponibile per Android e iOS, con accesso tramite credenziali e riconoscimento biometrico e invio delle ricevute tramite SMS ed e-mail. Trattandosi di un terminale a canone zero, le uniche spese che l’esercente dovrà sostenere riguardano l’attivazione e la commissione unica a 1,89%.

In più, con l’iniziativa Rimborso Micropagamenti, non verrà addebitata nessuna commissione per i pagamenti fino a 10 euro con Visa, Mastercard e PagoBancomat ai piccoli esercenti che non superano 400 mila euro di fatturato annuo. L’attivazione, invece, è in promozione a soli 15 euro anziché 29 fino al 31 gennaio: scopri tutti i POS di Nexi a questo link e accedi in esclusiva all’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.