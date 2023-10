Festa di Prime: Nexi Mobile POS a 9,98 euro (-66%)

In queste ultime ore della Festa delle Offerte Prime su Amazon segnaliamo uno sconto che tende la mano a chi fa impresa: è quello che permette di acquistare Nexi Mobile POS con uno sconto del 66% sul listino, pagandolo solo 9,98 euro. Il terminale permette di ricevere pagamenti a zero commissioni sugli importi inferiori a 10 euro e senza alcun costo fisso.

Nexi Mobile POS a -66% nella Festa di Prime

È la soluzione smart pensate per esercenti e professionisti. Il supporto è totale con le carte di credito e di debito. Lo stesso vale per i metodi di pagamento mobile come Google Pay e Apple Pay. Le cifre incassate sono accreditate in un giorno lavorativo sul conto corrente già posseduto (non c’è l’obbligo di aprirne uno dedicato). Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento è possibile comprare Nexi Mobile POS al prezzo finale di soli 9,98 euro, approfittando di uno sconto del 66% sul listino e potendo contare su un servizio di assistenza 24/7 fornito dall’Italia. La disponibilità è immediata, con spedizione senza spese e consegna a domicilio garantita in un giorno.

Per le promozioni della Festa delle Offerte Prime è necessario un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai, puoi attivare subito la prova gratuita di 30 giorni.

