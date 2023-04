Nexi XPay Pro: meno di 10€ al mese e semplifichi i tuoi incassi online

La rivoluzione nei pagamenti online porta il nome di Nexi XPay, l’unico che ti permette di incassare in totale sicurezza e in qualsiasi modalità, che sia dal tuo sito web, tramite applicazione o dalle tue pagine social. Nexi offre due piani: XPay Easy, che permette di semplificare e personalizzare l’esperienza di pagamento, e XPay Pro, la soluzione più avanzata per attività di ogni dimensione. Proprio quest’ultimo piano si trova al momento in offerta, con canone mensile a 9,90 euro anziché 24,90 e commissione merchant di 1,7% + 0,20 euro a transazione.

Perché scegliere Nexi XPay?

Ci sono diversi motivi per cui XPay potrebbe diventare il tuo nuovo alleato nei pagamenti online. Partiamo proprio da qui: gli incassi, assicura Nexi, saranno accreditati il giorno lavorativo successivo al pagamento. Molto più breve di un qualsiasi bonifico. Inoltre, potrai gestire contestazioni e dispute completamente gratis, senza costi aggiuntivi nascosti. Hai bisogno di supporto? Ottieni risposte alle tue domande tramite assistenza dedicata in lingua italiana.

Nexi XPay include anche alcune funzionalità particolarmente utili, studiate ad hoc per gli esercenti. Parliamo del menù di reportistica avanzata, che ti permette di visualizzare le transazioni in tempo reale ma anche profilare i clienti, gestire incassi, annullamenti, rimborsi e pagamenti ricorrenti. Potrai anche usufruire di Boost per aumentare gli incassi sul tuo e-commerce, ma anche migliorare l’esperienza di acquisto per i tuoi clienti, abbassando al minimo la probabilità che abbandonino il carrello durante lo shopping online.

Boost include pagamento rapido grazie ai sistemi intelligenti di Transaction Risk Analysis (TRA) di Nexi, tokenizzazione evoluta per aumentare il tasso di accettazione dei pagamenti ricorrenti, aggiornamento automatico delle carte scadute e memorizzazione delle carte che permette al cliente di pagare più rapidamente soltanto con la sua e-mail, senza dover recuperare ogni volta la propria carta quando acquista da te.

XPay ti permette inoltre di accettare qualsiasi tipologia di pagamento. Sono oltre trenta i metodi già disponibili, dai circuiti internazionali ai mobile payments. Quindi non solo Mastercard, Maestro, Visa, Google Pay, Apple Pay, ma anche Amazon Pay, Paypal, Alipay, Giropay, MyBank, Skrull e tante altre. C’è anche la modalità di pagamento pay-by-link Plus, già inclusa nell’abbonamento, per accettare pagamenti anche se non hai un sito e-commerce. Ti basta condividere un link di pagamento con i tuoi clienti, via SMS oppure e-mail o chat, per incassare a distanza.

Al primo posto nella classifica delle priorità di Nexi, tuttavia, c’è la sicurezza: XPay risulta infatti conforme a tutti i protocolli di sicurezza più avanzati, grazie all’utilizzo di un sistema evoluto che previene le frodi in tempo reale.

Se pensi che XPay faccia al caso tuo, prova la versione Pro: la soluzione più avanzata, adatta per attività di qualsiasi dimensione e con necessità specifiche. È perfetta se vuoi pagamenti ricorrenti e in un clic, vendere all’estero, integrare pagamenti in app e una pagina di pagamento personalizzata. Accedi a Nexi per ottenere la speciale promozione che ti permette di sottoscrivere XPay Pro a soli 9,90 euro al mese invece dei 24,90 euro di listino, con commissione merchant a 1,7% + 0,20 euro per transazione.

