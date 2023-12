Next Energy Sunlight di Sorgenia: energia green a portata di click

L’offerta “Next Energy Sunlight” di Sorgenia si presenta come una soluzione perfetta per chi desidera un servizio energetico sostenibile, personalizzabile e gestito digitalmente.

Next Energy Sunlight prevede prezzi indicizzati sia per la luce che per il gas e garantisce una fornitura 100% green, allineandosi alle esigenze di un consumo consapevole e responsabile.

L’offerta di Sorgenia assicura che l’energia elettrica provenga interamente da fonti rinnovabili presenti sul territorio italiano. Questo non solo supporta la transizione energetica verso fonti più pulite, ma rappresenta anche un passo importante verso la riduzione dell’impatto ambientale dell’energia consumata quotidianamente nelle nostre case.

Inoltre, il servizio “Beyond Energy” introduce un ulteriore livello di controllo e consapevolezza per i clienti. Questo servizio analizza i consumi della casa in modo semplice, intuitivo e senza installare alcun dispositivo identificando aree in cui è possibile ridurre il consumo energetico promuovendo uno stile di vita più sostenibile.

L’offerta di Sorgenia si arricchisce con l’aggiunta di sconti sulle ricariche per auto elettriche e l’opzione di abbonarsi ad un servizio di fibra ottica ultra veloce, evidenziando l’attenzione di Sorgenia verso le tecnologie avanzate e la mobilità sostenibile.

Inoltre, con Next Energy Sunlight è compreso uno sconto fedeltà applicato al servizio commerciale e che cresce nel tempo.

L’intero processo, dalla stipula del contratto al pagamento delle bollette, è gestibile online. Questo approccio digitale si traduce in un’esperienza utente semplificata e una riduzione dello spreco di carta.

Le bollette possono essere pagate tramite domiciliazione bancaria, carta di credito o PayPal, senza costi di cauzione o di attivazione per il cambio fornitore. Per attivare l’offerta sono necessari una copia della bolletta corrente, un documento d’identità valido, il codice IBAN per l’addebito mensile e un indirizzo email valido per ricevere la fattura.

