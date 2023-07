Next Energy Sunlight: risparmia su Luce e Gas

L’offerta di quest’oggi, la Next Energy Sunlight, riguarda quella relativa ad un fornitore di Luce e Gas italiano, Sorgenia, che da anni con la sua energia rinnovabile si impegna a fornire servizi a tutti i suoi clienti. In un periodo come questo scegliere il fornitore più adatto alle proprie esigenze non è di certo facile.

Next Energy Sunlight: ecco la PROMO Sorgenia

Questo fornitore Made in Italy opera nel mercato dal 1999 e dunque non è di certo l’ultimo arrivato. Luce e Gas offerti da Sorgenia provengono al 100% da fonti rinnovabili. Questo significa che attivando una fornitura con questo gestore contribuirete anche voi a salvaguardare l’ambiente.

Inoltre, Sorgenia offre ai propri utenti la possibilità di attivare oltre alle sue offerte Luce e Gas anche la Fibra a partire da soli 21,90 euro mensili. Attivando internet a casa e le due componenti si avrà diritto ad uno sconto in bolletta davvero molto interessante.

Il prezzo di questo fornitore è variabile e all’ingrosso. Ciò significa che non è bloccato ma varia a seconda degli indici regolati dall’ARERA che fanno riferimento sempre al mese precedente. Oltre a questo, Sorgenia, ha anche alcuni punti cardine che vediamo di seguito:

il tutto è completamente paperless . Le fatture vengono emesse ed inviate in modalità telematica. Inoltre, il pagamento mensile avviene tramite RID o altre forme 100% digital;

. Le fatture vengono emesse ed inviate in modalità telematica. Inoltre, il pagamento mensile avviene tramite RID o altre forme 100% digital; l’energia proviene da fonti rinnovabili ;

; attivando una delle due forniture o entrambe puoi contribuire a far crescere una foresta.

Vediamo però nello specifico cosa comprende l’offerta Luce e Gas:

Next Energy Sunlight: la Luce ha un costo indicizzato che varia a seconda del mese più uno spread di 0,01€/kWh per il primo anno e di 0,03€/kWh dal secondo anno. Il Gas, invece, segue sempre l’indice di mercato oltre allo spread di 0,15€/Smc per i primi 12 mesi e 0,20€/Smc dal secondo anno. Oltre a questo per entrambe le componenti c’è un costo di commercializzazione. Questo ammontare varia sia per la Luce che per il Gas. Nello specifico per la fornitura di energia sono richiesti 91,2€/POD/anno, mentre, per il Gas il contributo è di 114€/PDR/anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.